Hiszpania po raz czwarty w historii mistrzem Europy!

Hiszpania po raz czwarty w historii została mistrzem Europy. ”La Furia Roja” pokonała w finale EURO 2024 Anglię 2:1. Wszystkie bramki w tym spotkaniu padły w drugiej połowie. Podobnie, jak w ćwierćfinałowym meczu z Niemcami, bohaterem Hiszpanii został piłkarz Realu Sociedad.

Po raz piąty w historii na dużym turnieju doszło do starcia Hiszpanii z Anglią. Ostatni raz na dużym turnieju te drużyny mierzyły się w ćwierćfinale EURO 1996. Gospodarze tego turnieju – Anglicy w serii rzutów karnych pokonali 4:2 drużynę z Półwyspu Iberyjskiego (0:0 po 120 minutach). Co ciekawe, w dniu rozgrywania tego meczu urodził się filar środka pola reprezentacji Hiszpanii – Rodri.

Luis de la Fuente i Gareth Southgate dokonali po jednej zmianie względem meczów półfinałowych. W zespole Hiszpanii na prawą stronę obrony po zawieszeniu wrócił Dani Carvajal. Z kolei w drużynie Anglii na lewe wahadło w miejsce Kierana Trippiera wskoczył Luke Shaw. Został on tym samym pierwszym zawodnikiem od 2000 roku, dla którego finał mistrzostw Europy był pierwszym występem w turnieju od pierwszej minuty. Jako ostatni dokonał tego reprezentant Włoch Marco Delvecchio.

W jednej linii z Shawem Southgate zestawił jego klubowego kolegę – Kobbie’go Mainoo. Wychowanek Manchesteru United został trzecim najmłodszym zawodnikiem w historii, który wystąpił w finale mistrzostw Europy. Z kolei w zespole Hiszpanii znalazł się rekordzista pod tym względem. Lamine Yamal wystąpił w finale mistrzostw Europy w wieku 17 lat i jednego dnia. Także po raz pierwszy w historii mistrzostw świata, czy Europy w wyjściowych składach znalazło się dwóch nastolatków.

Po dość zamkniętym początku, pierwszy raz groźnie zrobiło się w 12. minucie. Nico Williams w polu karnym poprowadził piłkę do lewej strony, ale jego uderzenie zostało zablokowane przez Johna Stonesa. Następnie moment przewagi mieli Anglicy, ale widać było, że obie drużyny wyszły na murawę Olympiastadionu w myśl zasady ”finałów się nie gra, finały się wygrywa”. W 25. minucie jako pierwszy w tym meczu żółtą kartką ukarany został Harry Kane za niebezpieczne wejście w Fabiana Ruiza. Kilka minut później pierwsze ”żółtko” po stronie Hiszpanii otrzymał Dani Olmo za ostre wejście nogą w brzuch Declana Rice’a.

Pod koniec podstawowego czasu gry angielscy kibice znów mogli poczuć uderzenie gorąca, gdy Aymeric Laporte świetnym podaniem wypuścił Alvaro Moratę. Kapitan reprezentacji Hiszpanii został jednak znakomicie przyblokowany przez Marca Guehiego. Po chwili Anglicy odpowiedzieli groźną sytuacją z rzutu wolnego. Piłkę na pole karne dośrodkował Declan Rice, a akcję zamknął strzałem na wysokości dalszego słupka Phil Foden. Unai Simon nie miał jednak większych problemów z wyłapaniem futbolówki. Po dwóch minutach doliczonego czasu gry sędzia Francois Letexier zakończył dość rozczarowującą – choć spodziewaną – pod względem przebiegu pierwszą połowę.

Lamine Yamal has now created more chances than any other player at #EURO2024.

And no other player has provided more assists. 👏 pic.twitter.com/qsA4aCjVmU

