Copa America: Argentyna powtórzyła wyczyn Hiszpanii

W finale 48. edycji Copa America Argentyna pokonała po dogrywce Kolumbię 1:0 i po raz 16. sięgnęła po to trofeum. ”Albicelestes” zakończyli tym samym imponującą serię Kolumbii, która nie przegrała od niemal 2,5 roku. Argentyna powtórzyła także wyczyn Hiszpanii z lat 2008-12, dwa razy z rzędu została najlepszą drużyną kontynentu, a w międzyczasie sięgnęła po mistrzostwo świata.

Finał 48. edycji Copa America miał rozpocząć się o godzinie 2 z 14 na 15 lipca polskiego czasu. Pierwszy gwizdek wybrzmiał jeden ok. 80 minut później z powodu dantejskich scen, które działy się pod Hard Rock Stadium w Miami. Szturm na stadion rozpoczęli kibice, którzy nie posiadali wejściówek na finał. Co więcej, według informacji amerykańskich mediów części intruzów niestety udało się przedostać nielegalnie na trybuny. Jedną z metod było choćby przeciskanie się przez… szyby wentylacyjne.

Wobec tego służby podjęły decyzję o zamknięciu bram wejściowych, a kibice zaczęli tłoczyć się pod stadionem. Dodajmy, że w Miami panują obecnie ponad 30-stopniowe upały. Media społecznościowe obiegły szokujące zdjęcia przerażonych dzieci, które starają się złapać każdy oddech, czy przepoconych do suchej nitki mężczyzn. Komentatorzy Viaplay Mateusz Juza i Paweł Grabowski podczas transmisji informowali z dostępnych im źródeł, że kibice, którzy wreszcie dostali się na trybuny, spragnieni wręcz błagali o wodę.

Odpowiedzialność za te incydenty leży w głównej mierze po stronie organizatorów turnieju – federacji CONMEBOL i CONCACAF. USA jednak nie sprawdziło się podczas próby generalnej przed mistrzostwami świata, które już za dwa lata współorganizować będą z Kanadą i Meksykiem. A przecież zaledwie dobę wcześniej poruszano kwestię powszechnego tam dostępu do broni, gdy podczas wiecu postrzelony został Donald Trump, dwóch uczestników zostało ciężko rannych, a jedna osoba zginęła.

An absolutely EMBARRASSING Copa América edition from the very first minute until the last.

What a disgusting idea to know this country is going to host the World Cup in 2026. pic.twitter.com/3XMFUF25KZ

— 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) July 15, 2024