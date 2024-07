Rewelacja Copa America rozchwytywana w Europie

Copa America zakończyła się wygraną Argentyny po raz drugi z rzędu, ale mnóstwo uwagi zebrała też ekipa Kolumbii, która w finale przegrała dopiero po 2,5 roku oficjalne spotkanie. Kolumbijczycy na turnieju w Stanach Zjednoczonych narzucali rywalom wysoką intensywność, co powodowało w szeregach przeciwników spory zamęt. Jedna z rewelacji turnieju, Richard Rios, jest już rozchwytywany w Europie. Czy transfer wydarzy się już teraz?

Podczas jednej z akcji ośmieszył samego Federico Valverde. Na amerykańskich boiskach doskonale współpracował z Jamesem Rodriguezem. O kim mowa? Richard Rios to 24-letni środkowy pomocnik, który na turnieju za Oceanem zrobił wielką furorę. To pomocnik Palmeiras, który w tym klubie jest od półtora sezonu. Palmeiras kupiło go za 1,4 miliona euro, jednak już się mówi, że Rios może kosztować nowego pracodawcę minimum 20 milionów dolarów (18,36 miliona euro w przeliczeniu). Mocno swoją cenę podbił udanym turniejem.

Look what Richard Rios did to Valverde who for me is one of the best midfielders in the world…

I think the Seleção has to respect our national league more instead of prioritizing only players playing abroad. pic.twitter.com/9N5In6kaG6

