Atletico pozyska mistrza świata? Blisko wielkiego transferu

Coraz głośniej mówi się o niespodziewanej zmianie barw klubowych argentyńskiego mistrza świata, Juliana Alvareza. Według informacji Cesara Luisa Merlo, aktualny zawodnik Manchesteru City jest bliski transferu do Atletico Madryt. Argentyńczyk chciałby po prostu grać więcej. Zwolennikiem takiego ruchu ma być jego rodak na stanowisku trenera – Diego Simeone.

Atletico z hitem transferowym?

Nie trzeba specjalnie przedstawiać postaci Alvareza. Mimo młodego wieku (24 lata), ugruntował swoją pozycję w światowym futbolu. Urodził się w malutkim miasteczku Calchin, z niecałymi trzema tysiącami ludności. Furorę zrobił zwłaszcza w River Plate w 2021 roku, wobec czego sięgnął po niego Manchester City, płacąc około 14 milionów funtów (16,5 mln euro). Transfer ogłoszony został w jego 22. urodziny – 31 stycznia 2022 roku. Dograł jednak jeszcze rundę w Argentynie i dołączył do Pepa Guardioli latem.

Julián Álvarez, el único argentino en ganar : Mundial, Champions, Libertadores, Mundial de Clubes y Copa América dos veces . MADE IN RIVER PARA EL MUNDO pic.twitter.com/sqjhg2dtJF — River 🐔 (@RiverPlate_9) July 15, 2024

Nie było pewności, że tak szybko zbuduje swoją pozycję. Wydaje się, że Pep w idealny sposób wykrzesał z tego gracza pełnię możliwości, szczególnie patrząc na jego statystyki. Korzystał z niego w ataku, na skrzydłach, ale też na… dziesiątce, gdzie zastępował kontuzjowanego Kevina De Bruyne. Od lipca 2022 roku 24-latek rozegrał 103 spotkania we wszystkich rozgrywkach w barwach „The Citizens”. Był w stanie strzelić 36 goli oraz dołożyć 17 asyst, co pokazuje doskonale potencjał tego zawodnika. W tym sezonie miał okazję występować w 54 spotkaniach, a w samej tylko Premier League zabrakło mu jednej asysty do tzw. „double-double” (11 goli, 9 asyst). Wyraźnie było widać, że po świetnej jesieni zaliczył mocny spadek formy i nie był to już ten sam zawodnik.

Alvarez jest również nieodzowną częścią kadry „Albicelestes”, z którą zdobył mistrzostwo świata w 2022 roku, wczoraj świętował kolejny tytuł Copa America, po tym, jak Argentyna pokonała Kolumbię 1:0. Tym samym dołożył kolejne trofeum do swojej niezwykle bogatej kolekcji. W wieku 24 lat wygrał praktycznie wszystko, a przecież jeszcze wiele lat gry przed nim.

Some of Julian Alvarez's trophy wins at 24 years old 🤯 🆕 Copa America 2024

🏆 Premier League 2023/24

🏆 FIFA Club World Cup 2023

🏆 UEFA Super Cup 2023

🏆 UEFA Champions League 2022/23

🏆 Premier League 2022/23

🏆 FA Cup 2022/23

🏆 FIFA World Cup 2022

🏆 Copa America 2021 pic.twitter.com/HznaDSHYhu — Premier League (@premierleague) July 15, 2024

Simeone przekonał rodaka?

Według najnowszych ustaleń Cesara Luisa Merlo rozpoczęły się negocjacje w celu sprzedaży Alvareza. Wszystko po tym jak według hiszpańskiego portalu „El Chiringuito” Alvarez miał odrzucić propozycję nowego kontraktu od City, ale też dodatkowo wystosował prośbę, by klub nie utrudniał mu jego odejścia. Pep Guardiola wiele razy powtarzał, że nie będzie zatrzymywał piłkarzy, którzy chcą odejść, bo mają się czuć szczęśliwi. Musi zostać jednak złożona korzystna oferta, a nie jak w przypadku Bernardo Silvy, o którego co rok targuje się Barcelona.

Argentyńczyk spędził jedynie dwa lata w Anglii, a już chce zmienić otoczenie. W tym przypadku wydaje się, że kieruje nim sportowa ambicja, by stać się czołową postacią zespołu, a przecież Alvaro Morata ma odejść do Milanu. Zmiany pozycji i rola jokera, bycie tym „dwunastym”, często wchodzącym z ławki po czasie przestały mu odpowiadać. Co ciekawe, według doniesień Fabrizio Romano „The Citizens” chcieli jeszcze raz porozmawiać z obozem Alvareza, ponieważ nie do końca chcą się go pozbywać. Jak pokazują najnowsze informacje, rozmowy spełzły na niczym.

🚨[EXCLUSIVO] Atlético Madrid avanzó por Julián Álvarez. Ya hay negociaciones por el delantero de la selección argentina.

*️⃣La 🕷️ está dispuesta a salir del Manchester City porque quiere mayor protagonismo. pic.twitter.com/d0e5EDppbg — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 15, 2024

Zainteresowanie tym graczem wyrażały: PSG, Chelsea, czy właśnie Atletico Madryt. To drużyna ze stolicy Hiszpanii miała rozpocząć już negocjacje, lecz na pewno nie będą one należeć do najłatwiejszych. Kontrakt Juliana obowiązuje bowiem aż do 2028 roku, dlatego kwota potrzebna do finalizacji transakcji będzie bardzo sowita. Postać Diego Simeone jest dodatkowym atutem Atletico, a wieloletni trener tej drużyny mógł znacznie wcześniej podpytywać o transfer. Simeone pragnie również wypełnić lukę po tym, jak poinformowano, iż do AC Milanu przeniesie mistrz Europy – Alvaro Morata. Wydaje się, że w temacie Alvareza kluczowe będą następne dni oraz postępy negocjacyjne związane z ceną.

Fot. PressFocus