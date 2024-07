Girondins Bordeaux w tarapatach

Plan sprzedaży klubu Girondins Bordeaux przez konsorcjum Fenway Sports Group nie powiódł się. Amerykańska grupa, do której należy m.in. Liverpool, zdecydowała się nie kontynuować dyskusji rozpoczętych w ostatnich tygodniach w sprawie zakupu klubu. Oznacza to, że najprawdopodobniej klub z południowego zachodu Francji rozpocznie sezon od trzeciej ligi. 'Żyrondyści’ mają tydzień na znalezienie nowego kontrahenta.

Klub Polaka Rafała Strączka w minionym sezonie Ligue 2 nie był specjalnie daleko od spadku, ale po decyzji DNCG, francuskiej komisji finansowej przy piłkarskich rozgrywkach, Girondins Bordeaux Polaka spadło do Championnat National (trzeci poziom). FC Girondins Bordeaux w minionym sezonie z dorobkiem 50 punktów zajęło 12. lokatę w Ligue 2. Dziewięć punktów 'Żyrondyści’ mieli zarówno do baraży o Ligue 1, jak i nad strefą spadkową.

Fenway Sports Group has pulled out of negotiations to acquire French football club Bordeaux, citing high stadium costs and the economic situation of French football. Bordeaux confirmed the withdrawal on social media, thanking Fenway Sports Group for their interest and engagement… pic.twitter.com/uNREJIbonr

