Reprezentant Brazylii zmierza do Arabii Saudyjskiej – koniec tematu Szczęsnego

Piłkarzy z Brazylii nie jest wcale ciężko przekonać do zmiany klubu z proponowaną lepszą pensją – świetnym przykładem jest choćby Oscar czy Hulk, obaj kierowali się dobrem własnej rodziny. Tym razem chodzi o innego z reprezentantów kraju Kawy. Mowa o Bento Krepskim z Athletico Paranaense, który ma już na koncie występ w koszulce 'Canarinhos’. Golkiper zamieni stan Parana na Arabię Saudyjską

Reprezentant Brazylii zmierza do Arabii Saudyjskiej

Saga z wyborem bramkarza w Al Nassr trwała wiele tygodni. Pośród nazwisk wymieniano Edersona Moraesa z Manchesteru City, Wojciecha Szczęsnego z Juventusu, Bento Krepskiego z Athletico Paranaense. Gdy wydawało się, że transfer Polaka został dopięty – zaczęły dochodzić plotki, że nie jest on przekonany do transferu – jednym z powodów był błogosławiony stan jego żony, Mariny Łuczenko-Szczęsnej.

Po pewnym czasie, Saudyjczycy ruszyli po Edersona, który uzgodnił warunki umowy z klubem Cristiano Ronaldo. Klub z Półwyspu Arabskiego nie mógł się jednak dogadać z 'The Citizens’ w sprawie kwoty odstępnego.

#Szczesny: call terminata. Non è un problema economico, semplicemente l’#AlNassr dopo aver offerto 20 milioni di ingaggio si sarebbe aspettato maggiore entusiasmo e convinzione. Per questo è tornato su #Bento. Il #Monza può sperare, ma la #Juventus vuole aspettare prima di… — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 16, 2024

Włoski newsman Alfredo Pedulla podał na wieczór we wtorek, że Al Nassr oferowało Szczęsnemu 20 milionów euro rocznej pensji, ale oczekiwało trochę większego entuzjazmu i przekonania z drugiej strony – stąd powrót do tematu Bento. Kwestia Brazylijczyka ze stanu Parana była poruszana parę tygodni wcześniej i temat teraz szybko domknięto. Jak widać – czasem nawet rozmowa z Cristiano Ronaldo nie jest w stanie przekonać piłkarza do zmiany decyzji.

Bento Matheus Krepski, bo tak nazywa się 25-letni bramkarz kadry Brazylii polsko-włoskiego pochodzenia, po raz pierwszy w karierze zmieni klub. Występuje on od 2020 roku w barwach klubu brazylijskiej Serie A – Athletico Paranaense, drużyny z miasta Kurytyba. Jak łatwo domyślić się po nazwisku piłkarza, ma on polskie pochodzenie – a Kurytyba przy okazji to jedno z największych skupisk Polonii na świecie poza ojczyzną. Jest to całkiem miły zbieg okoliczności. Sam zawodnik jest w klubie wychowankiem – od 2013 roku.

Obrigado meu Deus, por tudo em minha vida! 🇧🇷🙏🏻 pic.twitter.com/B9dPOGwWrO — Bento Krepski (@Bentokrepski) March 23, 2024

Zagrał on we wszystkich rozgrywkach w 164 spotkaniach. W 2024 zadebiutował w reprezentacji Brazylii i rozegrał w niej dwa spotkania – zadebiutował w marcu na Wembley z Anglikami. W klubowej karierze poza kilkoma mistrzostwami stanowymi, wygrał Copa Sudamericana 2021 – południowoamerykański odpowiednik Ligi Europy. Zarówno w zimowym jak i już letnim okienku łączono go z Interem, ale był dla mediolańczyków za drugi, a w dodatku – mistrz Włoch 2024 ma od niedawna w składzie nowego golkipera, Josepa Martineza.

Fot. PressFocus