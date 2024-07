Espanyol po roku przerwy znów zagra w La Liga. Aż 22 z 62 bramek ”Papużek” w poprzednim sezonie Segunda Division były autorstwa Martina Braithwaite’a, co dało mu koronę króla strzelców. Duńczyk nie pomoże jednak Espanyolowi w utrzymaniu w La Liga. Klub poinformował, że Braithwaite opłacił swoją klauzulę wykupu i opuścił stolicę Katalonii.

Król strzelców Segunda Division nie zagra w La Liga

Przed startem sezonu 2022/23 Martin Braithwaite po 2,5 roku odszedł z Barcelony, ale nie opuścił stolicy Katalonii, bo przeniósł się do rywala zza miedzy – Espanyolu. Sezon 2022/23 był dla Duńczyka słodko-gorzki, bo choć strzelił w nim dziesięć goli w La Liga, co było jego najlepszym wynikiem w tych rozgrywkach, to jego nowy klub spadł z ekstraklasy.

Espanyol szybko jednak wrócił do elity, a główna w tym zasługa właśnie Braithwaite’a. W poprzednim sezonie miał udział przy 25 z 62 bramek ”Papużek” w Segunda Division, co rozłożyło się na 22 gole i trzy asysty. Dorobek ten dał Duńczykowi koronę króla strzelców oraz pierwsze miejsce w klasyfikacji kanadyjskiej poprzedniego sezonu Segunda Division. Był zatem absolutną gwiazdą zaplecza.

Przychodząc do Espanyolu Braithwaite podpisał trzyletnią umowę. Kontrakt obowiązywał więc jeszcze przez rok, ale nagle został rozwiązany. I to nie przez klub, a… z woli zawodnika. Espanyol poinformował w komunikacie, że Braithwaite opłacił klauzulę swojego wykupu i rozwiązał kontrakt z klubem. Co ciekawe, jeszcze 2,5 godziny przed informacją o rozwiązaniu kontraktu przez Duńczyka Espanyol opublikował zdjęcie, na którym piłkarz przechodzi standardowe, przedsezonowe testy medyczne.

⏰9:26 | Hola, Braithwaite

⏰11:55 | Adiós, Braithwaite Tremendo pic.twitter.com/vbLCHmPaop — Manu Heredia (@ManuHeredia21) July 15, 2024

Dla Braithwaite’a rzucić na stół kilka czy nawet kilkanaście milionów to żaden problem. Od kilku lat mówi się, że jest on jednym z najbogatszych piłkarzy na świecie. To skutek inwestycji w sektorze nieruchomości i posiadania udziałów partnerskich w NYCE Companies, co zaowocowało osobistym majątkiem przekraczającym 287 milionów dolarów. W 2020 roku magazyn „Forbes” ujawnił, że Braithwaite zarobił ogromne pieniądze na inwestycjach i wówczas w składzie Barcelony pod względem ogólnego majątku ustępował… jedynie Lionelowi Messiemu.

Espanyol ma rozwiązanie

Nie wiadomo, ile wynosiła klauzula wykupu Braithwaite’a, ale według portalu Transfermarkt zawodnik ten obecnie warty jest 3,4 mln euro. To kolejne zarobione w ostatnim czasie przez Espanyol pieniądze za sprzedaż swojego napastnika. W czerwcu Real Madryt aktywował klauzulę wykupu Joselu i zapłacił za niego 1,5 mln euro. Następnie za taką samą kwotę ”Królewscy” odsprzedali go do katarskiej Al-Gharafy.

Na ten moment Espanyol nie sprowadził jeszcze w letnim okienku nominalnego napastnika. Być może jednak trener Manolo Gonzalez będzie wystawiał na pozycji ”dziewiątki” skrzydłowego Javiego Puado, tak jak robił to w barażach. Manewr ten opłacił się, bowiem Espanyol strzelił w barażach o awans do La Liga trzy gole i wszystkie były właśnie autorstwa Puado (1:0 w półfinałowym dwumeczu ze Sportingem Gijon i 2:1 w finałowym dwumeczu z Realem Oviedo).

Espanyol’s Javi Puado burst into tears as the fans praise him for returning them back to La Liga with his two goals. 🥹🇪🇸 pic.twitter.com/p7bUClPwol — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) June 23, 2024

Espanyol zmagania w przyszłym sezonie La Liga rozpocznie od wyjazdowego meczu z drugą drużyną poprzedniego sezonu Segunda Division – Realem Valladolid. Pierwszym zespołem, który ”Papużki” w nadchodzącym sezonie podejmą u siebie będzie Real Sociedad. Przed startem rozgrywek La Liga podopieczni Manolo Gonzaleza podejmą w meczach towarzyskich Gironę, Hueskę, Tuluzę i Heidenheim.

fot. PressFocus