Reprezentantów Polski w Serie A mamy w brud, a możliwe, że zaraz dołączy kolejny. Mowa w tym przypadku o zawodniku, który został powołany na mistrzostwa Europy 2024 i wziął w nich czynny udział. Tym zawodnikiem jest Bartosz Slisz, piłkarz drugiej linii klubu MLS Atlanta United. Byłby to dla niego powrót do pracy z Kostą Runjaiciem, który w wakacje został nowym szkoleniowcem klubu z regionu Friuli Venezia-Giulia.

Kolejny reprezentant Polski w Serie A? To możliwe

Możliwe, że to do tej ekipy dołączy wkrótce Bartosz Slisz. W chwili obecnej polska reprezentacja we włoskiej elicie liczy 10 nazwisk:

Paweł Dawidowicz (Hellas)

Karol Linetty (Torino)

Arkadiusz Milik, Wojciech Szczęsny (obaj Juventus)

Łukasz Skorupski, Kacper Urbański (obaj Bologna)

Piotr Zieliński (Inter)

Sebastian Walukiewicz (Empoli)

Mateusz Wieteska (Cagliari)

Nicola Zalewski (Roma)

11-krotny reprezentant kraju zmieniłby w ten sposób klub po raz drugi w 2024 roku. Dopiero zimą opuścił Legię Warszawa na rzecz Atlanty United w MLS, która w ostatnim roku umowy w Polsce zapłaciła „Wojskowym” 3,2 miliona euro. Czytamy jednak na stronie Gianluki Di Marzio, że Polak jest jedną z opcji do roli środkowego pomocnika, który jest poszukiwany. Przemawia za nim praca w przeszłości z trenerem, który go bardzo ceni.

Udinese a sprawa polska

Trenerem Udinese jest Niemiec Kosta Runjaic – jest on doskonale znany kibicom z Polski. Prowadził przez wiele lat Pogoń Szczecin, a także przez półtora sezonu Legię Warszawa. To właśnie z Niemcem Slisz pracował pod koniec przygody w Warszawie. Pomocnik z Rybnika przy Łazienkowskiej rozegrał łącznie ponad 160 spotkań. Był niedawno obiektem zainteresowania ze strony Lecce.

Jeśli transfer Slisza dojdzie do skutku, będzie on siódmym Polakiem, który zagra w barwach klubu z północno-wschodniej części Włoch. Przed nim tego zaszczytu doświadczyli: Dariusz Adamczuk, Paweł Bochniewicz, Piotr Czachowski, Marek Koźmiński, Łukasz Teodorczyk, Piotr Zieliński – częścią klubu był także znany z legendarnego wywiadu w klubowej telewizji, Wojciech Pawłowski (0 występów).

To nie jedyne cele transferowe Udinese w tym okienku. Mówi się o powrocie na „stare śmieci” Alexisa Sancheza, którego kuszą (ponownie) Olympique Marsylia oraz Lille. Do pomocy rozważa się też Pierre’a Ekwaha, piłkarza drugiej ligi Sunderlandu (klub Championship z Anglii). Wraz z początkiem lipca weszła w życia obligacja wykupu za Lorenzo Luccę, który zasili budżet drugoligowej Pisy o 8 milionów euro.

Udinese w ostatnim sezonie Serie A zajęło 15. lokatę. Utrzymało się w lidze dzięki wygranej w ostatniej kolejce z Frosinone na wyjeździe 1:0. Przy równolegle granym meczu Empoli z Romą i bramce w 93. minucie M’Baye Nianga – oznaczało to utrzymanie „Azzurrich” oraz spadek drużyny Eusebio Di Francesco.

