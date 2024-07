Niedoszły talent Brighton zagra w polskiej Ekstraklasie?

Zimą 2019 roku Brighton sprowadziło Tudora Balutę z Viitorulu Constanta. Rumun był jednak wielokrotnie wypożyczany, a w ”Mewach” zaliczył zaledwie jeden występ. Wraz z początkiem lipca Baluta jest wolnym zawodnikiem. Wkrótce może jednak znaleźć nowego pracodawcę, którym ma być… Śląsk Wrocław.

Tudor Baluta jest wychowankiem Viitorulu Constanta, czyli klubu założonego 15 lat temu przez legendarnego Gheorghe Hagiego. Defensywny pomocnik jawił się jako duży talent, więc zimą 2019 roku za niemal trzy miliony euro kupiło go Brighton. Sezon 2018/19 Baluta dokończył jeszcze w Rumuni, ale po pół roku przeniósł się na Wyspy.

We wrześniu 2019 roku Baluta zadebiutował w barwach Brighton, ale jego występ w meczu III rundy Pucharu Ligi z Aston Villą (1:3) był jedynym w pierwszym zespole ”Mew”. W rundzie jesiennej zaliczył jeszcze dziewięć meczów w drużynie rezerw, a zimą 2020 roku został wypożyczony do ADO Den Haag. We wrześniu 2020 roku zagrał trzy ostatnie mecze w zespole U21 Brighton i strzelił nawet gola w meczu Premier League 2. Nigdy więcej Baluta nie założył już koszulki klubu z południa Anglii.

Na sam koniec opóźnionego z powodu pandemii COVID-19 letniego okienka Baluta został wypożyczony do Dynama Kijów. Tam jednak zagrał tylko trzy razy, a na boisku łącznie spędził… dziewięć minut. Całą rundę wiosenną stracił z powodu kontuzji i latem 2021 roku wrócił do Brighton. Sezon 2021/22 Baluta całkowicie spędził poza boiskiem. Latem 2022 roku jego 3,5-roczny kontrakt z Brighton wygasł, a Baluta po trzech latach wrócił do ojczyzny.

22yo defensive midfielder Tudor Băluță seems set to leave Brighton, either this winter if an offer comes, or more likely in the summer when his contract ends

Numerous injuries kept Băluță away from the pitch, and Brighton decided they could not rely on his services#BHAFC pic.twitter.com/wdbN828dFF

