FC Barcelona ma jednych z najbardziej zagorzałych kibiców na świecie. To klub, który ma bardzo oddanych fanów – można to co prawda powiedzieć o każdej z drużyn, ale za Katalończykami bardzo mocno przemawiają czyny – ich działania mają głośny wydźwięk. Nie inaczej jest tym razem. 'Socios’ Blaugrany zaczęli wysyłać pieniądze za pomocą opcji 'donejtów’ w aplikacji TikTok, aby umożliwić drużynie finansowo zakupić Nico Williamsa z Athletiku Bilbao.

FC Barcelona: Kibice zrobili zrzutkę na… zawodnika

Social media w trzeciej dekadzie XXI wieku mają ogromną moc. Bardzo dużą ma zwłaszcza platforma TikTok, która w ostatnich latach odnotowała ogromny wzrost użytkowników, docierając do ponad miliarda użytkowników. Oczywiście także tutaj kluby piłkarskie wylądowały, mając kolejną przestrzeń w sieci do interakcji z kibicami. Chińska platforma niedawno uruchomiła specjalną funkcję, która umożliwia użytkownikom przekazywanie datków na preferowane przez nich kanały. Kibice Blaugrany rozpoczęli z tej okazji masową mobilizację, aby „pomóc” klubowi sprowadzić jednego z ulubieńców narodu po Euro 2024 – Nico Williamsa.

Barcelona fans have been donating their club money to help pay for Nico Williams via TikTok comments 😂💰 pic.twitter.com/fnFJZuAaoj — SPORTbible (@sportbible) July 19, 2024

Barcelona może być bardzo mile widzianym miejscem dla młodego zawodnika z konkretnego powodu. Mocno chciałby z nim znów zagrać jego kumpel z kadry, Lamine Yamal (15 milionów obserwujących na Instagramie w wieku 17 lat), a także jest na to ogromne parcie wśród fanów. Mimo pięciu lat różnicy, obaj są dla siebie jak bracia i doskonale rozumieją się – zarówno na placu gry, jak i poza nim. Jest więc teraz nadzieja na to, aby obaj nosili ten sam wzór trykotu już w rozpoczynającym się sezonie.

Urodzony w Pampelunie w 2002 roku, Nico, którego starszy brat Inaki także gra w Bilbao, ale w reprezentacji Ghany – swoje pierwsze kroki stawiał w młodzieżowych drużynach Osasuny, gdzie następnie przeniósł się do Athletiku. Tu Nico został najpierw wysłany do Baskonii, a następnie do Athletiku B. W pierwszym składzie zadebiutował w sezonie 2020/2021 i od tego momentu na swoim koncie ma 122 występy, w których zdobył 20 bramek i 26 asyst.

Nico Williams był jednym z bohaterów Euro 2024. Zanotował na nim dwie bramki, z czego jedną z nich w finale z Anglią. Został także wybrany do najlepszej XI turnieju – tak jak jego przyjaciel, Lamine Yamal i czterech innych Hiszpanów.

Barcelona ma problemy finansowe

Kataloński klub zaciągnął z różnych powodów pięć dźwigni finansowych. Mają one pomóc klubowi na każdym polu – w tym choćby na dokonywaniu transferów, rejestracji zawodników. Warto pamiętać, że klub po pandemii zanotował ponad 130 milionów euro straty.

Sporym winowajcą problemów 'Dumy Katalonii’ jest z kolei Josep Maria Bartomeu, który nie zabezpieczył się odpowiednio przed 'faraońskim’ kontraktem Lionela Messiego i nabywał kolejnych piłkarzy bez żadnego zastanowienia, aby pokazać siłę klubu – zarówno marketingową, jak i finansową. Według danych Statisty, klub ma obecnie ponad 1,3 miliarda euro zadłużenia.

