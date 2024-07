Mecz Polska – Słowacja na 105-lecie Polskiej Policji

Widzieliście kiedyś jaki poziom piłkarski prezentuje Policja Państwowa? Będzie taka okazja o godzinie 13:30 na warszawskiej Agrykoli, gdzie w ramach obchodów 105-lecia zagra mecz z policją ze Słowacji. Przy okazji odbędzie się tam też duży piknik dla rodzin.

Polska Policja wygrała turniej w maju

Zaproszenie akurat Słowaków jest odpowiedzią na… ich zaproszenie. W maju polska reprezentacja policjantów wystąpiła w 23. Międzynarodowym Turnieju Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. Františka Slodičàka. Nasi mundurowi wygrali ten turniej. Polscy funkcjonariusze zostali zaproszeni do wzięcia udziału w imprezie właśnie przez Słowacką Sekcję Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA oraz słowacką Policję.

W finale drużyna policjantów znad Wisły rozgromiła reprezentację gospodarzy aż 5:0. Był to prawdziwy koncert w wykonaniu naszych mundurowych. Polska Policja musiała kilka spotkań wygrać, żeby sięgnąć po trofeum – najpierw w fazie grupowej, później w ćwierćfinale, półfinale i wreszcie w finale. Warto także dodać, że był to debiut biało-czerwonych na tym turnieju i od razu w efektowym stylu go wygrali. Nasi policjanci odnoszą też inne sukcesy międzynarodowe w futbolu.

Na przykład w dniach 1-3 grudnia 2022 roku na Wyspach Kanaryjskich na Teneryfie odbył się III Światowy Turniej Drużyn Policyjnych w piłce nożnej siedmioosobowej. Reprezentacja naszej Policji zdobyła tam mistrzostwo świata, pokonując w finale Hiszpanię 3:0. Co więcej, udanie obroniła tam tytuł wywalczony rok wcześniej.

Piknik na 105-lecie

Jesteś z Warszawy bądź akurat znajdujesz się w tym mieście? To warto zajrzeć na boisko Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola” przy ul. Myśliwieckiej 9 o godz. 13:30. Nasi policjanci zmierzą się tam ze słowackimi. Jest to tylko skromny wstęp do uroczystości 105-lecia. Formalnie święto jest obchodzone 24 lipca, zostało ustanowione w 1995 roku i przypada w rocznicę powołania przez Sejm w 1919 roku Policji Państwowej. Rozpoczęcie tegorocznej głównej uroczystości, z udziałem najważniejszych osób w państwie i kierownictwa polskiej Policji, nastąpi w samo południe na Placu Zamkowym w Warszawie.

Cztery dni wcześniej jednak Policja Państwowa zaprasza na piknik i na mecz. Piknik rozpocznie się już od godziny 11:00, ale spokojnie… potrwa całkiem długo, bo aż do 17:00. Warto wybrać się z dzieciakami, ponieważ to dla nich zaplanowano wiele atrakcji, m.in. różnego rodzaju gry, zabawy profilaktyczno-edukacyjne, animacje, pokazy tresury psów służbowych, spotkania z policyjnymi maskotkami czy stoisko Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie. Będą też stoiska zaprzyjaźnionych służb mundurowych (Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa), mobilne laboratorium kryminalistyczne, pojazdy służbowe, mini miasteczko ruchu drogowego.