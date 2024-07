Wisła Kraków ściąga bramkostrzelnego obrońcę

Wisła Kraków oficjalnie poinformowała o sprowadzeniu Wiktora Biedrzyckiego. 26-latek dołącza do ”Białej Gwiazdy” na zasadzie transferu definitywnego z Bruk-Bet Termaliki. Podpisał z nowym klubem dwuletnią umowę.

Wisła Kraków bierze obrońcę, który strzelił… 11 goli w sezonie

Wiktor Biedrzycki ostatnie 3,5 roku spędził w Bruk-Bet Termalice Nieciecza. Już kilka miesięcy po przenosinach ze Stomilu Olsztyn wywalczył ze ”Słonikami” awans do Ekstraklasy, ale Bruk-Bet tylko przez rok tam występował. W sezonie 2021/22 Biedrzycki zagrałw 23 meczach Ekstraklasy, a łącznie ma na koncie tylko 26 meczów na najwyższym szczeblu. Pozostałe trzy dołożył w barwach Górnika Zabrze w rundzie jesiennej sezonu 2018/19. W międzyczasie występował w Stomilu oraz Wigrach Suwałki, którym raczej daleko było do Ekstraklasy.

Ostatnie dwa sezony indywidualnie Biedrzycki mógł zaliczyć do udanych. Choć w sezonie 2022/23 Bruk-Bet przegrał finał baraży o awans z Puszczą, to w 31 meczach I ligi strzelił siedem goli i dołożył cztery asysty. To imponujące wyniki, jak na stopera, ale jeszcze lepszy dorobek strzelecki miał w sezonie 2023/24. Strzelił 11 goli we wszystkich rozgrywkach i podobnie, jak sezon wcześniej, nie wszystkie bramki padały z rzutów karnych, których był etatowym wykonawcą. Bruk-Bet zajął jednak w I lidze dopiero na 14. miejsce, wyrównując swój najgorszy wynik w tych rozgrywkach. Biedrzycki:

wykorzystał aż 10 na 11 wykonywanych karnych

jednego gola dołożył z główki po dośrodkowaniu

spudłował tylko karnego z Chrobrym Głogów, gdy wyczuł go Damian Węglarz

Bruk-Bet prowadzi 1:0 w Głogowie. Zagranie ręką Bougaidisa we własnym polu karnym i bezbłędny z jedenastu metrów Wiktor Biedrzycki #CHRBBT pic.twitter.com/xyTQkSbPdP — Karol Bugajski (@bugajski_karol) August 5, 2023

Kolejny transfer gotówkowy

Kontrakt Biedrzyckiego z Bruk-Betem obowiązywał do czerwca 2025 roku. Nie wypełni go jednak do końca, bowiem na zasadzie transferu definitywnego przeniósł się do Wisły Kraków. Z ”Białą Gwiazda” związał się dwuletnim kontraktem. Obecnie nieznana jest kwota transferu, ale to już czwarty tego lata transfer gotówkowy dokonany przez Wisłę. ”Biała Gwiazda” zapłacić musiała także za Oliviera Sukiennickiego ze Stali Stalowa Wola, Rafała Mikulca z Resovii Rzeszów i przede wszystkim Łukasza Zwolińskiego z Rakowa Częstochowa.

Co ciekawe, ostatni oficjalny mecz w barwach Bruk-Betu Biedrzycki rozegrał… przeciwko Wiśle Kraków. ”Słoniki” rozbiły w Krakowie zwycięzcę Pucharu Polski w ostatniej kolejce poprzedniego sezonu I ligi 3:0. Debiut w nowym zespole najprawdopodobniej nastąpi w czwartek 25 lipca, gdy Wisła w pierwszym meczu II rundy eliminacji Ligi Europy zmierzy się u siebie z Rapidem Wiedeń. Biedrzycki ma już minimalne doświadczenie w europejskich pucharach. W sezonie 2018/19 zaliczył dwa występy w eliminacjach Ligi Europy w barwach Górnika Zabrze.

✍🏻 Wiktor Biedrzycki przechodzi na zasadzie transferu definitywnego z @BB_Termalica do @WislaKrakowSA 🔵⚪️🔴

Kontrakt z Białą Gwiazdą obowiązywać będzie do 30.06.2026 r.

Powodzenia Wiktor !🔥🤝 pic.twitter.com/Y3ZKUFmAKL — Kamil Burzec (@KamilBurzec) July 20, 2024

fot. PressFocus