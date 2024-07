Riccardo Calafiori od wielu tygodni przymierzany jest do Arsenalu i wkrótce transfer stanie się faktem. Były piłkarz FC Basel oraz Romy przejdzie na Wyspy Brytyjskie w ruchu, który będzie kosztował 'The Gunners” 50 milionów euro plus bonusy. W związku z zawodnikiem w ostatnich dniach rozpętała się pewna afera – jego była już dziewczyna miała ogłosić przedwcześnie jego transfer. Jaka jest prawda związana z ”aferą tiktokową”?

Riccardo Calafiori – o co chodzi z aferą tiktokową?

Włoch trafi do Arsenalu lada dzień, co spowodować może odejście obrońcy reprezentacji Polski, Jakuba Kiwiora. W tym tekście jednak nie o tym. W drugiej połowie lipca, konkretnie po zakończonym EURO 2024, które było bardzo udane personalnie dla samego zawodnika, do sieci wypłynął filmik gdy obrońca (jeszcze) Bologni nieśmiało zaczepia inną kobietę.

We włoskim Internecie zaczęto podejrzewać, że było to powodem rozstania piłkarza ze swoją dziewczyną – modelką Bernadettą Boeme. Tą samą, która jeszcze niedawno „oznaczała teren” na oczach reporterki „DAZN”, Giorgi Rossi, która przeprowadzała rozmowę z jej chłopakiem – co stało się nie tylko w Italii internetowym viralem.

The way Calafiori’s girlfriend marked her territory >>>> 😂😂😂😂pic.twitter.com/9XvjuefRd0 — Thechoco_tribe (@Debbybruno3) July 3, 2024

This is the video on Tiktok that made Calafiori’s girlfriend breakup with him today, days prior before his move to England.😭😭😭 pic.twitter.com/FOKJQEk1hg — | (@APxLFC) July 20, 2024

Benedetta Boeme napisała pod koniec swojej wiadomości: – Życzę mu wszystkiego najlepszego, gdyż dołącza do Arsenalu. Ma moje pełne wsparcie. Okazało się, że to… nie ona.

Ktoś podszył się pod nią i zdobył uwagę. Portale zaczęły się rozpisywać, potwierdzając już transfer. Na Wyspach oczywiście także to podchwycono, niektórzy nawet uznali, że sam zawodnik tak priorytetowo traktuje Arsenal, że chce się tylko na nim skupić. Trzeba przyznać – Anglików jak zwykle żarty trzymają się mocno. Kilkanaście godzin później sama Boeme – już naprawdę jako ona – zainterweniowała w tej sprawie:

– Uprzejmie proszę osobę, która otworzyła profil na TikToku, podając się za mnie i pisząc rzeczy osobiste i delikatne, które następnie są zgłaszane jako artykuły w mediach, o natychmiastowe zamknięcie profilu, w przeciwnym razie podejmę kroki prawne.

Kwestia rzekomej zdrady prawdopodobnie także jest sprawą pod „kliki” i uwagę.

📲 Why Arsenal signed Riccardo Calafiori. 🇮🇹 🎥 Powered by @Squawka pic.twitter.com/FA48z7bJ5r — Eduardo Hagn (@EduardoHagn) July 26, 2024

Calafiori na boisku – przyszła gwiazda?

Mając 22 lata i 27 dni, gdy znalazł się w pierwszym składzie Włoch przeciwko Albanii na EURO 2024, Riccardo Calafiori został drugim najmłodszym włoskim obrońcą w historii mistrzostw Europy, po Paolo Maldinim (19 lat i 350 dni). Nie ma w tym przypadku. Przestawiony na stałe na środek obrony przez Thiago Mottę boczny defensor był jednym z objawień minionego sezonu w ligach TOP 5. Wychowanek AS Romy w Bazylei został wypróbowany przez Heiko Vogla na środku obrony i… po transferze do Bologni tak już zostało.

Ekspert „TalkSportu”, były reprezentant Irlandii i piłkarz OM Tony Cascarino uważa, że można już go porównywać z Sergio Ramosem. Włoch także bowiem rozpoczynał karierę na boku boiska, po czym został przestawiony do środka – czy Calafioriego czeka równie wielka kariera? Dowiemy się za kilka lat – potencjał jaki drzemie we Włochu jest jednak bardzo duży.

