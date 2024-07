Czterokrotny mistrz Polski zagra w IV lidze

Czterokrotny mistrz Polski z Legią Warszawa Igor Lewczuk nie zamierza zawieszać butów na kołku. 39-letni stoper zasilił szeregi czwartoligowego KS CK Troszyn. Rywalizować tam będzie m.in. z KTS-em Weszło, którego reprezentował przez ostatnie półtora roku.

Były mistrz Polski zasila czwartoligowca

Igor Lewczuk jest czterokrotnym mistrzem Polski z Legią Warszawa i czterokrotnym zdobywcą Pucharu Polski. Mistrzem kraju zostawał w 2016, 2020 i 2021 roku, a w 2017 roku mistrzowski medal otrzymał już jako piłkarz Bordeaux. Także z Legią dwukrotnie wygrywał Puchar Polski, a wcześniej zdobywał to trofeum z Zawiszą Bydgoszcz (w 2014 roku) i z Jagiellonią Białystok (w 2010 roku).

Lewczuk ma również w CV trzyletni pobyt za granicą. Latem 2016 roku, już po awansie Legii do fazy grupowej Ligi Mistrzów, za milion euro sprowadziło go Bordeaux. Najwięcej występów w barwach ”Żyrondystów” zaliczył w sezonie 2016/17 – 33. W tamtej kampanii strzelił też swojego jedynego gola dla Bordeaux – w zremisowanym 1:1 meczu z Guingamp. Łącznie zaliczył 55 meczów dla ”Żyrondystów”.

W 2017 i 2018 roku kończył z Bordeaux rozgrywki Ligue 1 na szóstym miejscu. W sezonie 2017/18 ”Żyrondystom” nie udało się przejść eliminacji do fazy grupowej Ligi Europy, ale latem 2018 roku odkuli się za wpadkę z węgierskim MOL Vidi sprzed roku i weszli do fazy grupowej. Lewczuk wystąpił we wszystkich sześciu meczach eliminacyjnych, ale w fazie grupowej zagrał tylko raz – w przegranym 1:2 meczu z Zenitem. Warto dodać, że Polak występował w Bordeaux z dzisiejszymi gwiazdami francuskiej piłki – Julesem Kounde oraz Aurelienem Tchouamenim.

Po powrocie do Polski w 2019 roku dołożył kolejne dwa mistrzostwa Polski z Legią, a w 2021 roku po kilkunastu latach wrócił do macierzystego Znicza Pruszków. Po półtorarocznym pobycie na poziomie II ligi Lewczuk ”zszedł” o trzy szczeble niżej – do piątoligowego wówczas KTS-u Weszło Warszawa. Tam w 2023 roku wywalczył z KTS-em awans do IV ligi.

Jednym z rywali KTS-u w grupie mazowieckiej IV ligi był KS CK Troszyn. I to właśnie koszulkę tego klubu Lewczuk przywdziewać będzie od tego sezonu. Jego umowa z KTS-em wygasła wraz z końcem czerwca, więc do KS CK Troszyn dołączył jako wolny zawodnik. Poprzedni sezon IV ligi ten klub zakończył na trzecim miejscu. Tuż za ich plecami, z trzypunktową stratą sezon zakończył… KTS Weszło.

Okazję do występu przeciwko byłej drużynie Lewczuk będzie miał pod koniec września. W dziewiątej kolejce IV ligi Troszyn uda się do Warszawy na starcie z KTS-em. Nowy sezon IV ligi w grupie mazowieckiej startuje już za trzy tygodnie. Troszyn zmagania w tych rozgrywkach rozpocznie od wyjazdowego meczu z Józefovią Józefów. Z kolei pierwszą drużyną, którą Troszyn w nowym sezonie zagości u siebie będzie Mszczonowianka Mszczonów.

