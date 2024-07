Pierre-Emile Hojbjerg opuszcza Premier League

Pierre-Emile Hojbjerg od dłuższego czasu nosił się z zamiarem opuszczenia Tottenhamu, gdzie pomimo wielu występów bardzo często pełnił tylko rolę zmiennika. Jak informuje Fabrizio Romano, Duńczyk po czterech latach spędzonych w Londynie przeniesie się do Olympique Marsylii.



Pierre-Emile Hojbjerg trafił do Tottenhamu w 2020 roku z Southampton za 15 milionów euro. W zespole „Świętych” pełnił nawet rolę kapitana. Przez lata spędzone w Premier League dał się poznać jako tytan środka pola, solidny, ambitny i walczący zawodnik wyrobił sobie swoją markę na tamtejszych boiskach. W drużynie „Kogutów” był fundamentalną częścią składu. Jego intensywność uwielbiali dwaj trenerzy – Jose Mourinho oraz Antonio Conte. Za kadencji Portugalczyka w sezonie 2020/21 wystąpił w 38 meczach ligowych na 38.

Pomocnik w dużej mierze odpowiadał za przerywanie akcji przeciwnika i zabezpieczaniu tyłów. Widać jednak, że u Ange’a Postecoglou jego hierarchia spadła. Australijczyk stawia na inny środek pola – Pape Matara Sarra oraz Yvesa Bissoumę. W ostatnim sezonie Duńczyk cały czas był istotnym zawodnikiem w zespole, jednak bardzo często wchodził z ławki na kilkanaście bądź kilka minut. Łącznie wystąpił aż w 39 spotkaniach, ale właśnie w wielu z nich jako rezerwowy.

28-latek w ostatnim czasie nosił się z zamiarem odejścia z klubu. Działacze „Kogutów” nie zamierzali robić mu problemów z tego powodu. Jego kontrakt kończył się bowiem w czerwcu 2025 roku, tak więc obecne okienko transferowe było ostatnią okazją do zarobku na piłkarzu. Wydawało się, że jego następnym przystankiem w karierze będzie Borussia Dortmund. Byłby to jego powrót do Bundesligi po ośmiu latach. Mało kto pamięta, że wcześniej reprezentował barwy Bayernu Monachium. Ostatecznie działacze niemieckiego klubu nie złożyli formalnej oferty.

Jak informuje Fabrizio Romano, Pierre-Emile Hojbjerg dogadał się z Olympique Marsylią i to barwy francuskiego zespołu będzie reprezentował w nadchodzących rozrywkach. Tottenham za transfer otrzyma około 14 milionów euro. Utytułowany francuski klub szaleje na rynku transferowym, gdyż chce wrócić na należne miejsce.

🚨🔵⚪️ Pierre-Emile Højbjerg to Olympique Marseille, here we go! Documents set to be signed for Danish midfielder who's joining from Spurs.

Tottenham will receive fee around €13.5/14m as PEH was not intentioned to sign new deal.

Højbjerg accepted after speaking to de Zerbi. pic.twitter.com/IdWL8NgLu9

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2024