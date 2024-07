Legia pożegna krytykowanego piłkarza

Jak informuje Sebastian Staszewski, Legia Warszawa pożegna swojego wychowanka. Według dziennikarza agenci Macieja Rosołka w ostatnich dniach negocjowali warunki przenosin piłkarza do Piasta Gliwice i rozmowy zakończyły się powodzeniem. Rosołek ma trafić do Piasta na zasadzie transferu definitywnego.

Legia żegna krytykowanego wychowanka

Maciej Rosołek dołączył do akademii Legii Warszawa w wieku 14 lat. Krótko po ukończeniu 18. roku życia, dokładnie w październiku 2019 roku, zadebiutował w pierwszym zespole Legii. Wtedy zrobiło się o nim bardzo głośno. Już po dwóch minutach wpisał się na listę strzelców, a jego bramka dała Legii zwycięstwo 2:1 w ”derbach Polski” z Lechem Poznań. W debiutanckim sezonie w pierwszym zespole Legii dołożył jeszcze trafienia i oba miały miejsce przed własną publicznością (3:1 z ŁKS-em Łódź i 1:1 z Piastem Gliwice).

Drugą część sezonu 2020/21 spędził na wypożyczeniu w Arce Gdynia, gdzie 20 meczach strzelił 11 goli i dołożył dwie asysty oraz dotarł z Arką do finału Pucharu Polski. Latem 2021 roku ponownie został wypożyczony do Arki, gdzie w rundzie jesiennej sezonu 2021/22 zaliczył tylko jedno trafienie i dwie asysty w 18 meczach. Pierwotnie Arka wypożyczyła go na rok, ale pogrążona wówczas w kryzysie Legia na początku zimowego okienka cofnęła wypożyczenie.

Maciej Rosołek wraca z wypożyczenia do Legii.https://t.co/0FIqwhVxVf — Legionisci.com (@LegionisciCom) January 3, 2022

Ulubieniec Kosty, ale nie kibiców

Wraz z początkiem sezonu 2022/23 Legię przejął Kosta Runjaić, którego Rosołek był ulubieńcem. Już wiosną 2022 roku zagrał we wszystkich ostatnich 15 meczach sezonu 2021/22. Następnie zagrał też w każdym z 60 pierwszych meczów pod wodzą niemieckiego szkoleniowca. Dopiero 29 października 2023 roku – po raz pierwszy od 19 lutego 2022 roku – nie podniósł się z ławki rezerwowych.

W trakcie niezwykłej serii 75 występów z rzędu strzelił osiem goli i zaliczył siedem asyst. Łącznie rozegrał 131 meczów w pierwszym zespole Legii, strzelając 17 goli i dokładając 10 asyst (+ dwa wywalczone karne, które portal „Transfermarkt” zalicza jako asysty, zatem widnieje przy jego profilu liczba 12). Był jednak przy tym niezwykle krytykowany przez kibiców Legii, którzy nie potrafili zrozumieć, dlaczego dostaje on tyle szans, skoro nie przystaje do takiego poziomu. Nie brakowało w jego przypadku spektakularnych pudeł, czy nieudanych zagrań. W środowisku kibicowskim stał się swego rodzaju postacią „memiczną”.

Maciej Rosołek plays football todaypic.twitter.com/2iiNSxYUnP — Michał (@majkeI1999) March 2, 2024

Feio nie widzi go w składzie

Tuż przed startem nowego sezonu Ekstraklasy Marcin Szymczyk z portalu ”Legia.Net” zapytał trenera Legii Goncalo Feio m.in. o sytuację Rosołka. Portugalski szkoleniowiec w rozmowie z dziennikarzem powiedział:

– On jest napastnikiem i potrzebuje bramek (…) Rosi jest piłkarzem, który ma nieprawdopodobną umiejętność rywalizacji, niezależnie od tego czy gra, czy nie, czy się go krytykuje, czy nie, on zawsze pracuje tak samo (…) Dlatego sezony mijają i choć Rosołek nigdy nie był pierwszym wyborem, to ciągle w Legii gra i to nawet nie tak mało (…) Wielu zawodników na jego miejscu machnęłaby ręką i odeszła z Legii. Ale on nie chce odchodzić, on mimo krytyki chce być piłkarzem Legii i to jest coś pięknego. Niemniej jednak, obowiązkiem trenera nieraz bywa, by pomagać zawodnikom wybierać najlepszą ścieżkę dla swojej kariery i dzięki szczerej komunikacji z Rosim, myślę że mu w tym pomogę.

Po rozmowach z Feio Rosołek zdecydował więc o opuszczeniu Legii. Z tego też względu nie znalazł się w kadrze na pierwszy mecz tego sezonu Ekstraklasy z Zagłębiem Lubin (2:0). Tuż po zakończeniu tego meczu Sebastian Staszewski poinformował, że agenci piłkarza w ostatnich dniach negocjowali jego przenosiny do Piasta Gliwice i rozmowy zakończyły się pozytywnie. Rosołek ma trafić do Piasta Gliwice na zasadzie transferu definitywnego.

🆕🚨Maciej Rosołek wkrótce ma zostać piłkarzem @PiastGliwiceSA‼️Agenci zawodnika @LegiaWarszawa w ostatnich dniach prowadzili rozmowy z Piastem i z tego co słyszę, te zakończyły się powodzeniem. Rosołek trafi do Gliwic na zasadzie transferu definitywnego. — Sebastian Staszewski (@s_staszewski) July 20, 2024

Trafi więc pod rękę Aleksandara Vukovicia, który pięć lat temu wprowadzał go do pierwszego zespołu Legii. Najgłośniej było o nim właśnie w momencie wejścia „z buta” do piłki seniorskiej. Debiut 22-latka w nowych barwach najpewniej nastąpi w niedzielę 28 lipca, gdy o godzinie 17:30 Piast Gliwice podejmie przed własną publicznością wicemistrza Polski – Śląska Wrocław. Z Legią Rosołek zdobył mistrzostwo Polski w 2020 i 2021 roku, wicemistrzostwo Polski, Puchar Polski i Superpuchar Polski w 2023 roku, a w minionym sezonie brązowy medal mistrzostw Polski.

fot. PressFocus