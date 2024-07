Piłkarz rewelacji Premier League zagra… w Arabii Saudyjskiej

To dość nieoczekiwany transfer. Kolejnym z piłkarzy, który chce sobie „łatwo zarobić” i zamienia klub występujący w… Lidze Mistrzów na Arabię Saudyjską jest 25-letni Moussa Diaby z Aston Villi. Francuz zaledwie rok pograł w Anglii. Podpisze z Al-Ittihad pięcioletnią umowę, a klub z Birmingham otrzyma 60 milionów euro odstępnego.

Granie w Premier League ma to do siebie, że potrafi czasem skusić samymi finansami. Nawet beniaminek potrafi wyciągnąć gwiazdę ligi holenderskiej, portugalskiej, francuskiej. Piłkarze przychodzą tam jednak głównie dla rywalizacji na najwyższym poziomie. Co innego można powiedzieć o Arabii Saudyjskiej, która zachęca głównie ofertą finansową. Moussa Diaby trafi do Al-Ittihad za 60 milionów euro i ma podpisać umowę na pięć lat. Dołączy tym samym do gwiazdozbioru na miejscu. Poza trenerem Laurentem Blankiem, będzie mógł grać w jednej drużynie z Karimem Benzemą, N’Golo Kante czy Fabinho.

W najbliższym czasie klub należący do PIF będzie jeszcze walczył o pozyskanie Edersona z Manchesteru City, o którego bezskutecznie walczyło Al-Nassr z Cristiano Ronaldo. Drużyna grająca w koszulkach o barwach bliźniaczych do Borussii Dortmund zapłaci za Moussę Diaby’ego podobne, choć nieco większe pieniądze, jakie temu dostało Leverkusen od klubu z Birmingham. Nie podano rok temu kwoty transferu. Różne źródła podawały w przypadku tego gracza przeróżne ceny:

🚨🟡⚫️ Moussa Diaby to Al Ittihad, here we go! Deal verbally agreed with Aston Villa for €60m package, add-ons included.

Diaby has agreed on five year deal and now waiting for paperworks to review then sign.

↪️ As revealed today, talks ongoing also for City GK Éderson. pic.twitter.com/mesRlkaqQB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2024