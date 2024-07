Kolega Jana Bednarka zagra w Turynie

W Turynie działacze ciągle aktywnie szukają okazji na rynku transferowym, próbując wzmocnić swoją kadrę na nadchodzące rozgrywki Serie A. Jak informuje Gianluca Di Marzio oraz Fabrizio Romano w Torino lada moment znajdzie się szkocki napastnik oraz kolega Jana Bednarka – Che Adams.

Ostatnio w Southampton, teraz w Turynie

Che Adams do tej pory występował razem z reprezentantem Polski Jankiem Bednarkiem w ekipie „Świętych”. Do Southampton trafił z Birmingham za relatywnie małą kwotę, ponieważ za niecałe 17 milionów euro. W przypadku tego zawodnika ewidentnie widać, że nie do końca potrafił przenieść formę z Championship do Premier League. Kiedy „Święci” wydawali za niego pieniądze w 2019 roku, przychodził do nich jako zdobywca 22 bramek na drugim poziomie rozgrywkowym. Spędził 5 lat na St Mary’s Stadium, lecz teraz szuka nowego zespołu, po tym jak jego umowa nie została przedłużona – i wydaje się, że znalazł – w Turynie.

🚨🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Ché Adams has signed a three year deal as new Torino player, ready for Serie A chapter. He’s joining as free agent, deal set to be announced later today. pic.twitter.com/tDz3viSCMS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2024

Zagłębiając się w statystyki, przez trzy sezony, które razem z Southampton spędził w Premier League nie przekraczał granicy 10 bramek w sezonie, choć na to też miała swój wpływ pozycja drużyny w lidze. Przecież koniec końców Southampton spadło z Premier League w sezonie 2022/2023. Zejście poziom niżej ewidentnie podziałało na formę Che Adamsa, który był w stanie zbliżyć się do swoich osiągnięć z ostatniego sezonu w barwach Birmingham.

Mimo że nie grał od deski do deski, to w łącznie 46 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach zanotował 17 bramek oraz 6 asyst. Jednak najważniejsze z pozycji trenera Russella Martina było to, że Adams wyraźnie pomógł w awansie do elity. Southampton wygrało w finale baraży z Leeds 1:0.

Rusza na podbój Serie A

W ostatnim sezonie włoskiej ligi Torino okazało się bardzo pozytywnym zaskoczeniem. Byli naprawdę blisko sprawienia jeszcze większej niespodzianki, awansując do europejskich pucharów. Ostatecznie drużyna prowadzona przez Igora Juricia zajęła 9. pozycję w tabeli. Chorwacki szkoleniowiec po tym sezonie jednak ustąpił ze stanowiska, a w jego miejsce w Turynie pojawił się Paolo Vanoli. Zmiana trenera na pewno wpłynie na kierunek, w jakim będzie rozwijała się drużyna, lecz 51-letni Włoch nie będzie mógł narzekać, na bierność transferową klubu.

📹 ADAMS IN CITTÀ

Ecco le prime immagini di Ché #Adams in centro a #Torino: “Sono felice di essere qui”. Domani le visite e la firma con il @TorinoFC_1906. #Torino #calciomercato pic.twitter.com/MVmP4n0gwj — Toro Goal (@ToroGoal) July 21, 2024

Wydaje się, że to transfer skrojony pod Torino. Bardzo solidny napastnik, który przejdzie do Turynu za darmo. W dodatku warto zaznaczyć, że mimo zmiany klubu Che Adams nadal będzie występował w jednej drużynie z Polakiem. Wcześniej szatnie dzielił z Janem Bednarkiem, by teraz współpracować z Karolem Linetty. Wedle Fabrizio Romano oficjalne ogłoszenie przez zespół z Turynu szkockiego napastnika, to jedynie kwestia czasu.

fot. PressFocus