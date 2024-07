Legenda Premier League wraca do gry

Legenda Premier League oraz były reprezentant Anglii wraca do gry. Garath Barry jest absolutnym rekordzistą pod względem liczby występów w lidze angielskiej. Teraz, zdecydował się wrócić z piłkarskiej emerytury w wieku 43 lat.

Gareth Barry zapisał się na kartach historii Premier League jako zawodnik z największą liczbą występów. Ma ich na swoim koncie 653 i wyprzedza takie osobistości jak Jamesa Milnera, Ryana Giggsa, czy Franka Lamparda. W czasie swojej kariery występował m.in. w Aston Villi, Manchesterze City oraz Evertonie.

Jego debiut w najwyższej klasie rozgrywkowej w Anglii miał miejsce w 1998 roku w barwach Aston Villi. Największe sukcesy jednak świętował z „Obywatelami”. To właśnie wtedy wygrał Puchar Anglii w 2011 roku. Rok później pomógł Manchesterowi City zdobyć tytuł Premier League po raz pierwszy od 35 lat. 2017 roku dołączył do West Bromwich Albion. Nie pomógł jednak drużynie utrzymać się w lidze i już w pierwszym sezonie zaliczył spadek.

Dla reprezentacji „Synów Albionu” zagrał w 53 spotkaniach. Podczas Mistrzostw Świata w 2010 roku, reprezentował swój kraj w trzech meczach. W 2020 roku zdecydował się zakończyć karierę.

Jak się okazuje Gareth Barry powraca z piłkarskiej emerytury. Po czterech latach rozłąki z futbolem legenda Premier League związała się z Hurstpierpoint FC – z drużyną, która rozgrywa mecze na 11. poziomie rozgrywkowym w Anglii. Klub wydał oficjalny komunikat, w którym podzielił się informacją o podjęciu współpracy z 43-latkiem. Na ławce trenerskiej zespołu zasiada jego wieloletni przyjaciel i agent Michael Standing.



✍️ BARRY IS A BLUEDOG! 🔵🐶

We are beyond delighted to announce that former-England international and all-time Premier League record appearance holder, Gareth Barry, has signed for Hurstpierpoint Football Club. pic.twitter.com/cMsrJcmm4o

— Hurstpierpoint FC (@hurstpierpoint1) July 22, 2024