Europejskie ligi składają skargę na FIFA

Najważniejsze ligi europejskie, w tym Premier League a także światowy związek zawodników FIFpro podejmą kroki prawne przeciwko FIFA. Powód? Nadużycie dominacji w światowej piłce. Chodzi o naładowany terminarz, napięty grafik spotkań i zorganizowanie 32-zespołowych Klubowych Mistrzostw Świata bez uwzględnienia opinii innych.

W trakcie mundialu w Katarze arbitrzy potrafili doliczać nawet po 10-15 minut dodatkowego czasu gry. Potem pojawiły się zalecenia do sędziów chociażby w Anglii, by skrupulatnie podchodzić do wszelkiego kradnięcia czasu. Zaniepokojony był tym Raphael Varane. Przed sezonem 2023/24 wypowiedział się w ten sposób, podkreślając problem zbyt dużej eksploatacji zawodników:

– Trenerzy i zawodnicy od wielu lat wyrażają obawy, że meczów jest za dużo, terminarz jest przepełniony, a stan fizyczny i psychiczny zawodników jest niebezpieczny. Pomimo naszych wcześniejszych opinii, teraz zalecili na przyszły sezon: dłuższe mecze, większą intensywność i mniej emocji do okazywania przez zawodników. Chcemy po prostu być w dobrej formie na boisku, aby dać z siebie 100 procent dla naszego klubu i kibiców. Dlaczego nasze opinie nie są słyszane? Jako zawodnik czuję się uprzywilejowany, że mogę wykonywać pracę, którą kocham, każdego dnia, ale uważam, że te zmiany szkodzą naszej grze. Chcemy być na najwyższym poziomie, gwarantować niesamowite występy, które fani będą mogli świętować co tydzień. Uważam, że ważne jest, abyśmy my, gracze i menedżerowie, podkreślali te ważne kwestie, ponieważ chcemy chronić grę, którą kochamy i dać fanom to, co najlepsze.

How long should a match last?

The World Cup raised questions about how the game is timed – England's game with Iran lasted 117 minutes!

REFSIX has started a new study with @UniKent looking at how we time the game in the future.

More information here https://t.co/HMWpWsLv9Y pic.twitter.com/Rajvl96FjI

