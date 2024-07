Millwall z wyjątkowym gestem

Millwall w ubiegłym sezonie zajęło 13. miejsce w tabeli Championship, mając raptem dziewięć punktów przewagi nad strefą spadkowej. Po sezonie do klubu dotarły tragicznie wieści – zmarł ich bramkarz Matija Sarkic. Czarnogórski bramkarz zmarł nagle 15 czerwca podczas urlopu z przyjaciółmi w ojczyźnie. O szóstej rano zasygnalizował znajomym, że gorzej się poczuł, a już pół godziny później nie żył. Dziś klub zastrzegł jego numer na koszulce.

Sarkic rozegrał w sumie 124 mecze klubowe na poziomie seniorskim, a także dziewięć razy wystąpił w reprezentacji swojego kraju. Na urlop, podczas którego stracił życie udał się po meczu z Belgią, po którym dostał mnóstwo pochwał.

Today, we remember Matija Sarkic on what would have been his 27th birthday.

In his memory, the club will be retiring the no. 20 shirt as well as paying tribute to Mati at the opening League game against Watford.

Once a Lion. Always a Lion. 💙#Millwall | #MS20

— Millwall FC (@MillwallFC) July 23, 2024