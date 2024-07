VFB Stuttgart w minionym sezonie Bundesligi sensacyjnie został wicemistrzem Niemiec. Po zamieszaniu związanym z ponownym wykupem Deniza Undava przez Brighton, odejściu Serhou Guirassy’ego, Waldemara Antona oraz Hirokiego Ito – przyszedł teraz czas, aby klub ze Szwabii załatał ogromne dziury jakie ma aktualnie w wyjściowej jedenastce. Mocnym kandydatem do linii obrony jest wielka perełka Juventusu, Dean Huijsen.

Stuttgart pozyska wielki talent?

O tym, że warto śledzić zawodnika mierzącego 195 centymetrów wzrostu – pisaliśmy w lutym TUTAJ. Latem Stuttgart pozyskał już kilku zawodników. Z wolnego transferu Nicka Woltemade z Werderu Brema, Ermedina Demirovicia z Augsburga czy choćby Jeffa Chabota z FC Koeln. Teraz przyszła pora na solidne wzmocnienie obrony.

Piłkarz urodzony w Amsterdamie od tego roku reprezentuje Hiszpanię. Spędził tam większość swojego życia, mieszkał tam od piątego roku życia, a wyjechał stamtąd dopiero jako 16-latek do Turynu. Rzadko był powoływany do tego czasu przez holenderskie młodzieżówki.

Wykonał on przeogromny przeskok w nieco ponad rok – z drużyny u18 poprzez trzecioligowe rezerwy (Juve NextGen) do seniorskiej drużyny. Do Juve włączono go w listopadzie 2023 roku, a miesiąc wcześniej dostał kwadrans od Maxa Allegriego na San Siro, gdzie turyńczycy pokonali Milan z trzecim golkiperem Antonio Mirante w bramce 1:0.

Dean Huijsen really just dribbled the ball from the halfway line and then celebrated like CR7 🤯🤯🤯#FrosinoneRoma pic.twitter.com/NeQwpwjaQY — Lega Serie A (@SerieA_EN) February 19, 2024

Średni epizod w Romie – choć pokazał charakterek

Zima to z kolei wypożyczenie do Rzymu, które finalnie okazało się średnim czasem. Wtedy jeszcze Holender został skuszony minutami w seniorach przez osobę Jose Mourinho. Portugalczyk został jednak zwolniony pod koniec stycznia z klubu i stery przejął po nim Daniele De Rossi. Pobyt w Rzymie nie ułożył się dla niego idealnie – od kwietnia rozegrał raptem 100 minut. W tym czasie wystąpił jedynie w dwóch z 13 spotkań jakie Roma rozegrała o stawkę.

Hiszpan zanotował dwa trafienia – jedno z nich było wyjątkowej urody. Frosinone, które do wtargnięcia w negocjacje Mourinho było pewne wypożyczenia piłkarza było rywalem Romy w tym meczu. Huijsen przebiegł od środka boiska do pola karnego rywali mijając kilku z nich, po czym podbiegł do trybuny ultrasów klubu, który w ostatniej kolejce finalnie spadł z ligi i zaczął ich uciszać. Otrzymał za to 'żółtko’ i nie wyszedł na drugą połowę decyzją Daniele De Rossiego.

Sprzedaż zawodnika ma pomóc uzbierać środki na kolejne transferowe cele 'Bianconerich” – poza Jeanem-Clairem Todibo, turyńczycy ostrzą sobie zęby na Teuna Koopmeinersa. Na 19-letniego Hiszpana, według informacji Alfredo Pedulli, ostrzą sobie także zęby: VFL Wolfsburg, Paris Saint-Germain, Bournemouth. Mówi się, że Juve ma zadowolić kwota 25 milionów euro, aczkolwiek w kontekście negocjacji z Francuzami padała liczba 40 milionów.

Fot. PressFocus