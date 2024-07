Utalentowany stoper zagra w Premier League

Występujące w Premier League Bournemouth zapłaci Juventusowi niemal 20 milionów euro za utalentowanego stopera – Deana Huijsena. ”Stara Dama” zagwarantowała sobie także bonusy oraz procent od kolejnej sprzedaży. Hiszpan załata lukę po Lloydzie Kellym, który jako wolny zawodnik opuścił ”Wisienki” na rzecz Newcastle.

Huijsen jednak zagra w Premier League

Jeszcze kilkadziesiąt godzin temu mówiło się, że Dean Huijsen trafi do Stuttgartu w miejsce Waldemara Antona oraz Hirokiego Ito. Owszem, Hiszpan trafi do klubu, w którym będzie musiał wypełnić lukę na środku obrony, ale nie będzie to wicemistrz Niemiec. Za 18 milionów euro przeniesie się do Bournemouth w miejsce Lloyda Kelly’ego. Anglik nie przedłużył umowy z ”Wisienkami” i jako wolny zawodnik odszedł do Newcastle.

🔴 Dean Huijsen à Bournemouth, 𝗛𝗘𝗥𝗘 𝗪𝗘 𝗚𝗢 ! 🍒🇪🇸 Montant du transfert : 18 M€. 💰 🗞 @FabrizioRomano pic.twitter.com/XSbqrzHVJm — Vibes Foot (@VibesFoot) July 25, 2024

Wydaje się, że niezależnie, gdzie trafiłby Huijsen, raczej nie zastąpiłby z marszu stopera, który opuścił klub. W miejsce Antona i Ito Stuttgart zdążył już sprowadzić Jeffa Chabota, Anthony’ego Rouaulta i Ramona Henriksa. W Bournemouth zaś przez ostatnie dwa sezony duet środkowych obrońców stanowili Ilja Zabarnij i Marcos Senesi. Z jednej strony w Bournemouth mógłby być pierwszym w hierarchii zastępcą Zabarnjiego bądź Senesiego, ale z drugiej strony nie zagra ze Stuttgartem w Lidze Mistrzów.

W klubie z południa Anglii Huijsen współpracować będzie ze swoim rodakiem – Andonim Iraolą. Zostanie on także dziesiątym najdroższym – ex aequo z Jordonem Ibem – nabytkiem Bournemouth. To zarazem ósmy najdroższy transfer obcokrajowca dokonany przez ”Wisienki”. Z kolei tylko Nathan Ake i Ilja Zabarnij byli drożej sprowadzonymi przez klub obrońcami.

Poza podstawowymi 18 milionami euro, Bournemouth będzie musiało zapłacić Juventusowi kolejne bonusy. ”Stara Dama” zapewniła sobie także procent od kolejnej sprzedaży Huijsena. Po trzech latach opuszcza on więc klub, który za 200 tysięcy euro sprowadził go z akademii Malagi. W Turynie szybko przebijał się przed kolejne szczeble młodzieżowe, aż w styczniu 2023 roku awansował do drużyny Juventus Next Gen, czyli trzecioligowego zespołu rezerw.

W październiku 2023 roku zadebiutował w pierwszym zespole Juventusu i to nie przeciwko byle komu, bo w wygranym 1:0 meczu z Milanem. Na początku listopada wraz z Kenanem Yildizem dołączył do seniorskiej drużyny ”Starej Damy”. Drugą część poprzedniego sezonu spędził na wypożyczeniu w Romie, gdzie w 14 meczach strzelił dwa gole i dołożył jedną asystę.

This is an 18-year-old, 6'5" centre-back dribbling through midfield using both feet before planting a finish from the edge of the box. He is on loan at Roma from Juventus. His name is Dean Huijsen.pic.twitter.com/2xNgCo3lgR — SCOUTED (@scoutedftbl) February 20, 2024

Najbliższy mecz nowy klub Huijsena rozegra 4 sierpnia, kiedy to Bournemouth zmierzy się towarzysko z Rayo Vallecano. Ostatni sparing przed startem nowego sezonu Premier League ”Wisienki” rozegrają 10 sierpnia z Gironą. Równo tydzień później rozpoczną zmagania w angielskiej ekstraklasie, gdzie na początek zmierzą się na wyjeździe z Nottingham. Jako pierwszych na Vitality Stadium w nowym sezonie Premier League zagoszczą Newcastle.