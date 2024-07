Roma ściąga objawienie poprzedniego sezonu – i nie tylko

Po raz kolejny tego lata możemy przeczytać słynne „here we go” od Fabrizio Romano. Tym razem, jak podaje znany dziennikarz newsowy, chodzi o transfer wewnątrz ligi włoskiej. Roma ściąga bowiem objawienie poprzedniego sezonu Serie A – z Juventusu do AS Romy za łącznie 30 milionów powędruje 21-letni argentyński skrzydłowy – Matias Soule.

The Friedkin Group, a więc właściciele AS Romy chcą mocno przyśpieszyć, jeśli chodzi o transfery do klubu. Jest bowiem wiele dziur do załatania. Po tym jak rzymianie ogłosili kolejny projekt nowego stadionu i zapowiedzieli modernizację tego obiektu, chcą pójść za ciosem, inwestując także w rozbudowę aktualnego skład. Daniele De Rossi na pewno cieszy się z obrotu spraw, ponieważ drużyna, tak jak stadion, wymaga renowacji. Friedkinowie doskonale zdają sobie z tego sprawę.

Dlatego też w piątek w Rzymie pojawił się 21-letni obrońca Djurgardens – Samuel Dahl. Nie jest to zbyt medialny ruch, ponieważ mowa o piłkarzu z ligi szwedzkiej – Roma zapłaci za niego tylko cztery miliony euro, zapewne będzie on zmiennikiem Angelino.

Teraz bardzo dużo mówi się z kolei o tym, że klub włączył się do walki o ukraińskiego napastnika Girony, Artema Dowbyka. Król strzelców La Ligi od dłuższego czasu był łączony z przenosinami do Atletico Madryt, lecz dość nagle zrodziła się okazja, aby pojawił się w Rzymie – kilka razy z piłkarzem rozmawiał sam Daniele De Rossi. Mówi się o możliwości złożenia oferty w przedziale 30-32 miliony euro.

Argentyński zawodnik w 2020 roku dołączył do Juventusu. W ostatnim sezonie został wypożyczony do Frosinone, gdzie spisywał się bardzo przyzwoicie, co potwierdzają jego zdobycze, 11 goli oraz trzy asysty. Przy takich statystykach nie było opcji, aby inne zespoły nie wysyłały zapytań o tego zawodnika. Od dłuższego czasu mówiło się o tym, że Soule odejdzie z Juventusu.

Mocno zainteresowany usługami tego zawodnika było choćby Leicester City, beniaminek Premier League, lecz ostatecznie to AS Roma przekonała 21-latka. W sumie nawet nie musiała tego robić – Argentyńczyk od początku chciał tylko Romy. Jedną z kart przetargowych była obecność jego rodaków w składzie, a więc Paulo Dybali oraz Leandro Paredesa. To wszystko sprawiło, że usłyszeliśmy słynne „here we go” potwierdzające porozumienie się obu klubów.

🚨🟡🔴 Matias Soulé to AS Roma, here we go! Deal in place for talented winger after verbal agreement revealed.

€26m fixed fee, €2m easy add-ons and €2m difficult add-ons packag and 10% sell-on clause to Juventus.

Five year deal to Soulé, wanted by Friedkin and de Rossi. pic.twitter.com/e8M7cHjW5d

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2024