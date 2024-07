Syn znanego ojca – takie brzemię bardzo często powoduje zwiększenie presji na potomstwie. Mogą przekonać się o tym Carlos Sainz junior, Max Verstappen czy Mick Schumacher. Takie coś istnieje też w piłce nożnej – poza oczywistym przykładem synów Patricka Kluiverta, podobna sytuacja miała miejsce w przypadku rodziny Maldini. Daniel, jeden z synów Paolo – definitywnie przenosi się do Monzy, w której grał już na wiosnę.

Syn legendy opuszcza Milan

Daniel Maldini to jeden z dwóch synów legendy AC Milan, Paolo. Jego starszy brat nie gra już w piłkę od roku – Christian – rzucił fach krótko po awansie z Lecco do Serie B i został agentem piłkarskim. Wiosną dogadywał on wypożyczenie brata do Monzy – można by rzec, wszystko zostało w rodzinie. Teraz młodszy z potomków legendarnego defensora i wenezuelskiej modelki Adriany Fossy powróci do Monzy, ale na stałe. Nie będzie mieć jednak daleko do Mediolanu – to raptem 20 kilometrów różnicy.

Daniel Maldini wiosnę spędził właśnie w Monzy, która znajduje się pod Mediolanem. Syn Paolo oraz wnuk Cesare – łączony nie tak dawno z grą w kadrze Wenezueli. W drużynie Raffaele Palladino (nowego trenera Fiorentiny – przyp. MZ) był jedną z wiodących postaci i w 11 spotkaniach zanotował cztery trafienia i asystę. To spowodowało, że Monza była chętna na zatrudnienie go na stałe. 22-latek jednak nie był podstawowym wyborem trenera Raffaele Palladino. Najczęściej pełnił rolę „jokera” wchodzącego z ławki. W taki sposób strzelił aż trzy gole.

Koniec dynastii Maldinich

Odejście definitywne z Milanu Daniela Maldiniego kończy w Mediolanie bardzo długą epokę Maldinich w klubie z czerwono-czarnej części miasta. Rozpoczął ją ojciec Paolo – Cesare – który podnosił pierwszy „uszaty” puchar w historii klubu – w 1963 roku. Następnym w rodzinie był sam Paolo – rozegrał on 902 spotkania w koszulce „Rossonerich” i wygrał czterokrotnie Ligę Mistrzów. To absolutna legenda nie tylko Milanu, ale i futbolu. Daniel, gdy już występował w klubie, zanotował 24 występy. Jedyną bramkę zdobył w La Spezii, do której później… go wypożyczono.

Dynastia Maldinich w Mediolanie trwała przez 70 lat, od 1954 roku. Nie wiadomo jednak, kiedy ktokolwiek z tej rodziny zagra jeszcze w klubie. Jak wyżej wspomnieliśmy, Christian Maldini w piłkę już nie gra. Można więc się spodziewać, że jeśli już – kolejnym Maldinim w klubie będzie albo Paolo w roli dyrektora albo – oczywiście potencjalnie – któryś z jego wnuków. Na razie jednak Paolo w ogóle czeka na jakiegokolwiek wnuka.

