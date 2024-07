Były reprezentant Polski rozważa zakończenie kariery

Wraz z końcem minionych rozgrywek Rubin Kazań oficjalnie poinformował, że nie przedłuży kontraktu z byłym reprezentantem Polski Maciejem Rybusem. Piłkarz do tego momentu nie znalazł sobie nowego klubu i nie ma praktycznie żadnych ofert. 34-latek w rozmowie z serwisem „championat.com” przyznał, że rozważa nawet zakończenie piłkarskiej kariery.

Ostatnie miesiące nie są łatwe dla Macieja Rybusa. Miniony sezon spędził w Rubinie Kazań, gdzie nie dostał zbyt wielu szans na grę. Wszystko przez kontuzję uda, która ciągnęła się za nim przez praktycznie całe rozgrywki. Regularnie zaczął pojawiać się dopiero w końcówce sezonu. Łącznie rozegrał zaledwie siedem spotkań. Z tego powodu Rubin Kazań zdecydował się nie przedłużać umowy z Polakiem i od lipca pozostaje on wolnym zawodnikiem. 34-latek przyznał, że rozumie decyzję klubu oraz że rozstali się w dobrej atmosferze.

Maciej Rybus ostatnie 12 lat spędził na rosyjskich boiskach. Wyjątek stanowił sezon 2016/17, gdzie bronił barw Olympique Lyon. W 2022 roku, w momencie najazdu Rosji na Ukrainę, 34-latek spotkał się z ogromną falą krytyki. Większość zagranicznych piłkarzy występujących w lidze rosyjskiej postanowiła opuścić tamtejszą ligę. Obrońca pozostał jednak w Rosji, co spotkało się z niezadowoleniem zwłaszcza ze strony polskich fanów.

Następnie wziął udział w klubowych obchodach Dnia Zwycięstwa, upamiętniającym zakończenie II wojny światowej. To dodatkowo niekorzystnie wpłynęło na jego wizerunek. 34-latek w Rosji ma żonę oraz dwójkę synów i właśnie tym tłumaczy swoją decyzję o pozostaniu w tym kraju.

Rybus cały czas pozostaje bez klubu. W rozmowie z serwisem „championat.com” przyznał, że cały czas czeka na oferty. Miał jedną, jednak nie zdecydował się jej przyjąć. W Rosji żaden klub go nie chce, a biorąc pod uwagę wyżej wymienione czynniki, również nie ma co liczyć na znalezienie drużyny i powrót do Polski. Wyjawił, że jeżeli jeszcze przez jakiś czas nie otrzyma konkretnej oferty, to zdecyduje się zakończyć piłkarską karierę.

Rybus w 2012 roku trafił z Legii Warszawa do Tereka Grozny. W następnych sezonach reprezentował również Lokomotiw Moskwa, Spartak Moskwa, a w ostatnim czasie Rubin Kazań. Łącznie w lidze rosyjskiej wystąpił w 218 meczach i strzelił w nich 23 gole oraz zaliczył 28 asyst.

