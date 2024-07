Nowy nabytek Feyenoordu zaprezentował… osobliwą cieszynkę

Charakterystyczne celebrowanie zdobytych bramek od zawsze budzi ogromne zainteresowanie zarówno mediów, jak i kibiców. Podczas sesji zdjęciowej sprowadzony niedawno prawy obrońca zespołu Feyenoordu pokazał światu cieszynkę, która wzbudziła niemałe zainteresowanie.

Feyenoord ma robota?

Tego w świecie piłki jeszcze nie było. Gijs Smal, bo o nim mowa postanowił naśladować… robota. Będzie to jego nowa cieszynka na najnowszy sezon. Trzeba przyznać, że udaje mu się to całkiem nieźle, a mało kto w tak realistyczny sposób potrafi udawać postać Wall-e czy innego Transformersa. Warto wspomnieć jednak, że Smal może nie mieć wielu powodów ku temu, aby wspomnianą już celebrację praktykować na porządku dziennym. Jak już pisaliśmy wcześniej, Holender występuje na pozycji prawego obrońcy i trudno oczekiwać, że będzie on strzelał gola za golem.

Hopefully Gijs Smal has a good season in front of goal 😂 This is the Feyenoord wingbacks celebration gif 🎬 🎥: @SC_ESPN | @Feyenoord pic.twitter.com/XDNOE077i3 — Get Belgian & Dutch Football News (@GBeNeFN) July 26, 2024

Nie jest pierwszy

Oczywiście cieszynka Smala jest bardzo charakterystyczna, jednak w przeszłości mieliśmy okazję oglądać inne, równie ciekawe celebracje. Co ciekawe, wiele z nich dotyczy bardziej znanych piłkarzy, a niektóre z nich mają drugie dno.

Idealnym przykładem jest tutaj Erling Haaland, czyli gwiazda norweskiej reprezentacji, ale przede wszystkim Manchesteru City. Jeszcze za czasów gry w Dortmundzie napastnik po każdym strzelonym golu wcielał się w postać… jogina. Właśnie tę formę medytacji od lat praktykuje Haaland, a gdy kiedyś o cieszynkę jedną z ekspertek zapytał niemiecki „Bild”, ta odpowiedziała tak:

To klasyczna poza przygotowująca do medytacji. W ten sposób zaczyna się każdy seans lub po prostu siedzi się podczas ćwiczeń oddychania.

Kolejnymi przykładami znanej na całym świecie cieszynki jest charakterystyczna celebracja praktykowana przez supergwiazdę futbolu – Cristiano Ronaldo. W tym przypadku mówimy jednak nie o samym sposobie radości po golu, ale wręcz marce, gdyż słynne „SUI!” opanowało piłkarską kulę ziemską już wiele lat temu. W ostatnim czasie cieszynkę rozpropagował amerykański streamer – IShowSpeed.

„Swoją” celebracją możemy się również pochwalić my, Polacy. Kto z nas nie zna przecież słynnych „pistoletów” Krzysztofa Piątka, rozpropagowaną w czasie tzw. „piątkomanii” podczas sezonu 2018/19? Ostatnio ten sposób radości po bramce mogliśmy oglądać w trakcie EURO 2024, kiedy to snajper urodzony w Dzierżoniowie strzelił gola w meczu fazy grupowej przeciwko reprezentacji Austrii. Co ciekawe były spotkania, gdy Piątek po golu nie „odpalał” pistoletów. Było tak chociażby w trakcie meczu z Izraelem, wówczas zadecydowały względy historyczne.

Cieszynki mogą też być idealnym sposobem na pokazanie swojego atletyzmu i wygimnastykowanego ciała. Po strzelonych golach za każdym razem osobliwe salto robi Pierre-Emerick Aubameyang, i to właśnie ze względu na charakterystyczną celebrację zgromadził on wokół siebie wielu kibiców młodego pokolenia.

fot. screen X