Były mistrz Anglii kończy karierę

Zdobywca mistrzostwa Anglii z sezonu 2015/2016 z Leicester City zdecydował się w wieku 37 lat zakończyć profesjonalną karierę. Danny Simpson, bo o nim mowa był kluczowym elementem jedenastki wystawianej przez Claudio Ranieriego w mistrzowskim sezonie występując w 32 spotkaniach.

Dwukrotny mistrz Anglii kończy karierę

Prawy obrońca pierwsze kroki w futbolu stawiał w Manchesterze United. W bardzo mocnej wówczas ekipie nie mógł liczyć na regularną grę – mimo tego możemy określać go dwukrotnym mistrzem Anglii, ponieważ rozegrał trzy spotkania w mistrzowskim sezonie 2007/2008 „Czerwonych Diabłów”.

– To dzień, o którym każdy piłkarz wie, że w końcu nadejdzie i ten, którego nikt nie chce, ale nadszedł czas, aby ogłosić moje odejście z gry, którą wszyscy tak bardzo kochamy. Pozyskanie mnie przez Manchester United było spełnieniem marzeń moich i mojej rodziny. – napisał piłkarz w poście, w którym ogłasza swoją decyzję.

Z ekipy Sir Alexa Fergusona był wielokrotnie wypożyczany – do Royal Antwerp w Belgii, Sunderlandu, Ipswich Town, Blackburn oraz Newcastle United, które po okresie wypożyczenia zdecydowało się wykupić wychowanka zespołu z czerwonej części Manchesteru. Na St James’ Park wydawało się, że znalazł swoje miejsce na ziemi. Rozegrał tam 137 spotkań i wywalczył awans do Premier League. Później na rok przeniósł się do Queens Park Rangers by w 2014 roku trafić do Leicester City.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Danny Simpson (37) has RETIRED from football! 👋 Premier League winner with Leicester City back in 2015-16. ✅🏆 pic.twitter.com/1O79CxfnmP — EuroFoot (@eurofootcom) July 27, 2024

Danny Simpson przez kilka lat regularnie występował na pozycji prawego obrońcy w Leicester City zanim w 2019 roku nie przedłużono wygasającego z nim kontraktu. Po okresie w Leicester, gdzie był częścią największej sensacji w historii Premier League grał jeszcze dla Huddersfield i Bristol City a ostatnio w Macclesfield na siódmym poziomie rozgrywkowym.

W poście, który zawodnik zamieścił w mediach społecznościowych podsumowuje swoją karierę przeżywając ją od nowa – od chłopaka, który kopał piłkę gdzieś na ulicach Salford, przez zespoły juniorskie, debiut w Manchesterze United u boku Cristiano Ronaldo i Wayne Rooney’a aż po wywalczone wbrew jakiejkolwiek logice upragnione mistrzostwo Anglii z Leicester City.

– Kiedy spojrzę wstecz na moją karierę, oczywistym punktem kulminacyjnym będzie ten niezapomniany czas z Leicester City, kiedy osiągnęliśmy to, co prawie wszyscy uważali za niemożliwe. Kurs 5000/1 i udało się. Zdobycie tytułu Premier League w 2016 roku było wszystkim. Koleżeństwo, które wciąż istnieje w tym zespole, pozostanie z nami na zawsze. Vichai zbudował w Leicester coś wyjątkowego, a bycie w tej podróży i sprowadzenie Ligi Mistrzów do miasta było czymś wyjątkowym. – dodał Danny Simpson.

Kilka dni temu pisaliśmy o innym zawodniku mistrzowskiego zespołu – Danny Drinkwater po zakończeniu kariery piłkarskiej wylądował na… budowie. Nie można jednak przejść obojętnie obok tego, jak szybko i drastycznie zniszczył swoją karierę. W kilka lat z Chelsea trafił na plac budowy.

fot. screen YouTube/Leicester City