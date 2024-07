Girona się nie zatrzymuje! Kolejne wzmocnienie rewelacji La Liga

Girona to bezdyskusyjnie największa rewelacja poprzedniego sezonu. Klub z Katalonii nie zamierza się zatrzymywać i sprowadza kapitalnych zawodników w celu wzmocnienia zespołu, który w sezonie 2024/2025 zadebiutuje w Lidze Mistrzów.

Drużyna prowadzona przez Michela zajęła trzecie miejsce w La Liga wyprzedzając Atletico Madryt. Władze klubu pragną udowodnić, że nie był to jednorazowy wyskok a początek pięknej historii klubu należącego do City Football Group. W związku z tym aktywnie poszukują wzmocnień na rynku transferowym i właśnie ogłosili transfer młodzieżowego reprezentanta Hiszpanii Alejandro Francésa.

Francés to 21-letni środkowy obrońca, który w razie konieczności może zagrać również na prawej stronie bloku defensywnego. Jest wychowankiem Realu Saragossa, w którym zadebiutował jako siedemnastolatek. W sumie w barwach tego klubu rozegrał 127 spotkań, w których strzelił cztery bramki oraz zanotował trzy asysty. Od dawna jest też ważnym elementem kadry „La Furia Roja” U-21, w której jest jednym z kapitanów.

Jego usługami od dawna zainteresowane były kluby La Liga, lecz najkonkretniejsza okazała się Girona płacąc za jego usługi 3,5 miliona euro. Promocyjna cena wynika z tego, że jego kontrakt z Realem Saragossą wygasał w 2025 roku. Młody obrońca idealnie pasuje do stylu gry zespołu prowadzonego przez Michela, gdyż cechuje się bardzo dobrym wyprowadzaniem piłki.

Po zajęciu miejsca na podium hiszpańskiej La Liga jedynym ważnym zawodnikiem, który do tej pory opuścił Estadi Montilivi jest Aleix García. Środkowy pomocnik wybrał grę pod okiem Xabiego Alonso i przeniósł się za 18 milionów euro do świeżo upieczonego mistrza Niemiec – Bayeru Leverkusen.

Pieniądze ze sprzedaży architekta środka pola w całości przekazano na transfery do klubu. Zastąpić ma go Donny van de Beek. Holender w Holandii uznawany był za olbrzymi talent, lecz przez kolejne cztery lata spędzone w Manchesterze United nie zbliżył się nawet do średniego poziomu jaki prezentował w swojej ojczystej lidze. Władze klubu są przekonane, że trener Michel pomoże van de Beekowi powrócić do optymalnej formy.

Oprócz niego oraz Alejandro Francésa do klubu trafili również Czech Ladislav Krejci, Hiszpan Abel Ruiz oraz Holender Gabriel Misehouy. Pierwszy z nich – Krejci to jeden z najbardziej rozchwytywanych młodych zawodników, środkowy obrońca mogący również grać na pozycji defensywnego pomocnika został sprowadzony za 8 milionów euro. W ciągu pięciu lat Krejci rozegrał dla Sparty Praga 148 meczów, zanotował 12 asyst i przede wszystkim strzelił aż 44 gole.

Abel Ruiz z kolei to napastnik, który dobrze spisywał się w barwach Sportingu Braga w lidze portugalskiej. Obecnie przebywa wraz kadrą narodową na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. O ostatnim z piłkarzy – Gabrielu Misehouy’u wiadomo najmniej. To ofensywny pomocnik będący wychowankiem Ajaxu Amsterdam gdzie grywał tylko w drużynach młodzieżowych. Girona wierzy, że pomogą oni w powtórzeniu sukcesu z poprzedniej kampanii.

Fabrizio Romano informuje, że bardzo blisko klubu jest również Bryan Gil. Skrzydłowy usłyszał niedawno od władz Tottenhamu, że powinien sobie poszukać nowego klubu – i wydaje się że znalazł w swoim rodzimym kraju.

🚨⚪️🔴 Bryan Gil to Girona, here we go! Deal agreed for Spanish winger to join the club from Spurs.

Exclusive details: Bryan Gil will extend his contract at #THFC with €15m release clause.

Girona have priority to sign him… or other clubs can do it, will be up to the player. pic.twitter.com/zIZug35kqL

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2024