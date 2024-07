Słynny piłkarz zwolniony z funkcji trenera River Plate

Utytułowany były obrońca Martin Demichelis nie jest już trenerem River Plate. Najbardziej utytułowany argentyński klub w historii zajmuje dopiero 11. miejsce w rozgrywkach Primera Division. Wcześniej pożegnali się z Pucharem Argentyny już w II rundzie po porażce z drugoligowym Temperley. Demichelis był trenerem River Plate przez półtora roku.

River Plate zwolniło trenera

Martin Demichelis jako piłkarz sięgnął po kilkanaście trofeów. Dziewięć razy zostawał mistrzem kraju – cztery razy z River Plate, cztery razy z Bayernem Monachium i raz z Manchesterem City. Z Bawarczykami wygrał także cztery Puchary Niemiec, cztery Puchary Ligi Niemieckiej i jeden Superpuchar Niemiec. Z kolei w barwach ”The Citizens” dołożył jeszcze dwa triumfy w Pucharze Ligi Angielskiej.

W reprezentacji Argentyny rozegrał zaś 51 meczów. Z drużyną narodową sięgnął po dwa srebrne medale – na mistrzostwach świata w 2014 roku oraz na Copa America w 2015 roku. Z kolei na mundialu w 2010 roku ”od deski do deski” rozegrał wszystkie pięć meczów reprezentacji Argentyny, a w wygranym 2:0 grupowym meczu z Grecją strzelił nawet gola.

Happy Birthday, Martin Demichelis! 🎉 👤 599 games

⚽️ 33 goals

🏆 16 trophies Not a bad career at all… 🤷‍♂️ pic.twitter.com/uS3AGJChn3 — GOAL (@goal) December 20, 2018

Po zakończeniu kariery w 2017 roku poszedł w ”trenerkę”. Zaczynał w sztabie Malagi, w której kończył piłkarską karierę. Następnie prowadził grupy młodzieżowe Bayernu Monachium, a w październiku 2022 roku ukończył we Włoszech kurs trenerski UEFA Pro. Niedługo później przejął klub, z którego wypłynął na szerokie wody – River Plate i podpisał z nim trzyletni kontrakt.

W lipcu 2023 roku jego River Plate odebrało tytuł mistrzowski z rąk największego rywala – Boki Juniors. Co więcej, ”Los Millonarios” zapewnili sobie mistrzostwo kraju już na trzy kolejki przed końcem sezonu. W grudniu 2023 roku River Plate wygrało 2:0 mecz o ”Trofeo de Campeones” ze zwycięzcą Pucharu Ligi – Rosario Central. Z kolei w marcu tego roku jego podopieczni pokonali 2:1 w meczu o Superpuchar zwycięzców Pucharu Argentyny – Estudiantes La Plata.

Wydawało się, że po wakacyjnej przerwie (przypomnijmy, że pory roku są w Argentynie odwrócone względem Europy) River Plate będzie kontynuowało marsz po trofea. W pierwszych 13 meczach w 2024 roku nie ponieśli ani jednej porażki (siedem zwycięstw, sześć remisów). Dopiero 30 marca ”Los Millonarios” poniosło pierwszą porażkę w tym roku, gdy uległo 0:1 Huracan.

Na kolejne dziesięć meczów wygrali aż osiem, a tylko raz przegrali. Jednak była to porażka z nie byle kim, bo z Bocą Juniors, czyli największym rywalem. Co więcej, ponieśli ją u siebie, a w jej efekcie odpadli z Pucharu Ligi już na etapie ćwierćfinału. Miesiąc później pożegnali się z Pucharem Argentyny już w II rundzie i to po porażce z drugoligowym Temperley.

🇦🇷😳 Los últimos CINCO DÍAS de River Plate: ❌ Eliminado de la Copa Argentina ante Temperley.

❌ Perdió ante Argentinos Juniors en La Paternal. pic.twitter.com/ripAgJqx7I — JS (@juegosimple__) May 25, 2024

Choć podopieczni Demichelisa zdobyli w fazie grupowej najwięcej punktów (16) spośród wszystkich uczestników tegorocznej edycji Copa Libertadores, po siedmiu ligowych meczach mają na koncie zaledwie dziesięć punktów. Na pięć ostatnich ligowych meczów River Plate wygrało tylko raz, przegrywając przy tym aż trzy razy. Poniesiona 24 lipca porażka 1:2 z Godoy Cruz kosztowała Demichelisa posadę. Kilka dni później River Plate oficjalnie poinformowało o zwolnieniu go z funkcji szkoleniowca.

Klub z Buenos Aires godnie pożegnało Demichelisa – w końcu sięgnął z River Plate po pięć tytułów mistrzowskich. ”Zawsze z tym herbem w sercu” – napisano na grafice przedstawiającej Demichelisa jako piłkarza oraz trenera River Plate. 43-latek poprowadził ”Los Millonarios” w 86 meczach. Jego zespół zanotował średnią zwycięstw na poziomie 66,28%. Pod jego wodzą drużyna strzelała średnio 1,95 gola na mecz i zdobywała średnio 1,97 punktów na mecz.

LOS NÚMEROS DE DEMICHELIS ⚪🔴⚪ En su ciclo en River dirigió 86 partidos, en los que consiguió el 66.28% de los puntos. En su paso también conquistó 3 títulos: 🏆Liga Profesional 2023

🏆Trofeo de Campeones 2023

🏆Supercopa Argentina 2023 pic.twitter.com/koIRZ4s2av — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 27, 2024

fot. River Plate / YouTube