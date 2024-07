Polska Policja rozbiła Słowaków w meczu towarzyskim

W tym roku Polska Policja obchodziła 105-lecie istnienia. Z tej okazji na Agrykoli odbył się rodzinny piknik, o którym informowaliśmy. Na tym wydarzeniu Polska Policja zagrała towarzyski mecz z policją ze Słowacji. Skończyło się na pogromie. Nasi mundurowi po raz kolejny pokazali, że są silną ekipą i nie byli gościnni – zmiażdżyli południowych sąsiadów aż 9:2.

Piknik na Agrykoli i mecz = tradycja

Rok temu Polska Policja obchodziła 104. rocznicę i także zorganizowała piknik, co staje się już coroczną tradycją. Wówczas także miał miejsce mecz towarzyski, ale z Mołdawią. Był to rewanż za uprzednią porażkę w Kiszyniowie. Polscy mundurowi zwyciężyli na Agrykoli 3:1. Nie można jednak powiedzieć, że to całkowicie amatorskie mecze dla panów z brzuszkami. O profesjonalnym podejściu świadczy fakt, że Mołdawianie przyjechali wówczas do Polski na dwa dni przed sparingiem, odbyli nawet oficjalny trening. Mieli też czas, by zobaczyć jak wygląda na co dzień praca Polskiej Policji. Oto skrót z tamtego wydarzenia:

Taki piknik to dobra okazja nie tylko ze względu na mecz, ale też wiele innych atrakcji – skierowanych głównie dla najmłodszych. Były to stoiska przygotowane przez poszczególne służby, różnego rodzaju konkursy dla dzieci, koncerty, pokazy, a na koniec wspomniany mecz Polska Policja – Słowacja Policja. Nie zabrakło też specjalnych gości – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniaka i Komendant Główny Policji insp. Marka Boronia wraz ze swoim zastępcą nadinsp. Romanem Kusterem. Ponadto spotkanie z wysokości balkonu komentowali: Andrzej Strejlau oraz dziennikarze sportowi Michał Zawacki i Mateusz Jarecki.

🇵🇱 ⚽️ 🇸🇰 Piłkarska reprezentacja @PolskaPolicja zmierzyła się z drużyną Policji Słowacji. Mecz zakończył się zwycięstwem polskich funkcjonariuszy aż 9:2! Gratulujemy 👏! pic.twitter.com/yGHoFdUIFt — MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) July 20, 2024

Ogromny upał sprawił, że spotkanie zostało skrócone do 2×30 minut. Reprezentacja Polskiej Policji kierowana jest przez przez Andrzeja „Pułko” Kuczyńskiego z BKS KGP. Jego podopieczni nie dali najmniejszych szans rywalom, pokonując ich aż 9:2. Legendarny asystent Kazimierza Górskiego był więc świadkiem popisu ofensywnego polskich funkcjonariuszy. Słowacy są już żądni rewanżu, który odbędzie się w przyszłym roku w Starej Lubowni.

Polska Policja dobrze gra w piłkę

Nasi policjanci odnoszą też inne sukcesy międzynarodowe w futbolu. W maju 2024 wystąpili w 23. Międzynarodowym Turnieju Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. Františka Slodičàka i jako debiutanci wygrali ten turniej. Polscy funkcjonariusze zostali zaproszeni do wzięcia udziału w imprezie właśnie przez Słowacką Sekcję Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA oraz słowacką Policję. W finale drużyna policjantów znad Wisły rozgromiła reprezentację gospodarzy aż 5:0.

W dniach 1-3 grudnia 2022 roku na Wyspach Kanaryjskich na Teneryfie odbył się III Światowy Turniej Drużyn Policyjnych w piłce nożnej siedmioosobowej. Reprezentacja naszej Policji zdobyła tam mistrzostwo świata, pokonując w finale Hiszpanię 3:0. Co więcej, udanie obroniła tam tytuł wywalczony rok wcześniej. Ta więc jest to kadra ceniona w Europie, która osiąga bardzo dobre wyniki, a 9:2 ze Słowacją jest tego potwierdzeniem.

Fot. screen Polska Policja