Milan pozyskuje długo wyczekiwanego stopera

Milan rozpoczyna nową erę – po prawie pięciu latach przyszedł czas na zmiany i Stefano Piolego zastąpił były mistrz Ukrainy z Szachtarem Donieck Paulo Fonseca. Portugalczyk po kilku sezonach w Lille zaczął swój najważniejszy etap w karierze trenerskiej – dyrektorzy z Mediolanu dogadali mu właśnie kolejnego nowego gracza. Jest nim stoper RB Salzburg, Serb Strahinja Pavlović. Będzie to czwarty przedstawiciel tego narodu w historii klubu.

RB Salzburg otrzymać ma 18 milionów euro bazy, która ma z bonusami wynieść 20 milionów. To środkowy obrońca, który ma już na koncie udział już na dwóch wielkich turniejach – MŚ 2022 oraz EURO 2024. Na obu turniejach jego Serbia zawiodła i odpadła już w fazie grupowej – na pierwszym z turniejów jednak Pavlović zanotował swoje pierwsze, i jedyne jak dotąd, trafienie w narodowych barwach – z Kamerunem.

