Koniec spekulacji i oczekiwań, Xavi Simons zdecydował

W ostatnich tygodniach aż roiło się od doniesień na temat ewentualnych przenosin Holendra do Bayernu Monachium. Jednak jak informuje Florian Plettenberg, decyzja jest bardzo jasna i klarowna. Xavi Simons ponownie zostanie wypożyczony do RB Lipsk, a umowa jest właśnie dopinana.

Po zakończonym EURO 2024 wielu zawodników zapracowało sobie na to, by głośno mówiło się o nich w kontekście transferu. Bardzo udany sezon na wypożyczeniu w RB Lipsk potwierdzają statystyki Simonsa – oficjalny profil Bundesligi wylicza mu osiem bramek oraz 11 asyst. Dwa gole i dwie asysty dorzucił też w Champions League. Jego rola w zespole odzwierciedlała to, że po prostu pasował do układanki Marco Rose. Forma podczas rozgrywek ligowych zaowocowała także powołaniem na wcześniej wspomniany turniej mistrzostw Europy.

Xavi Simons stał się kluczową postacią reprezentacji Holandii pod wodzą Ronalda Koemana, strzelając chociażby fenomenalnego gola w półfinale przeciwko Anglikom. We wszystkich sześciu meczach „Oranje” na EURO 2024 wyszedł w podstawowym składzie. Te składowe sprawiały, że na rynku transferowym o tym nazwisku było bardzo głośno. Mocno zaangażowany w negocjacje był Bayern Monachium, który po zakupie Michaela Olise z Crystal Palace jeszcze bardziej chciał zwiększyć swój potencjał ofensywny.

PSG have no plans to sell Xavi, open to loan move… and RB Leipzig hope to get it done.

Transfer battle with Bayern still ongoing but Leipzig CEO Mintzlaff, pushing in talks to bring Xavi back.

🚨⚪️🔴 Understand RB Leipzig are now confident to get green light for Xavi Simons.

21-latek wrócił po sezonie w Niemczech do PSG, ponieważ ma ważną umowę do 2027 roku. Od razu jednak mówiło się o tym, że raczej są bardzo nikłe szanse na jego dalszą grę dla paryżan, choć oni sami nie chcieli sprzedawać Holendra. W grę wchodziło jedynie wypożyczenie. Jak dziś donosi Florian Plettenberg, zawodnik w końcu podjął długo wyczekiwaną decyzję. Po raz kolejny zostanie wypożyczony do RB Lipsk.

Nadal nie wiadomo na jakich warunkach Simons przeniesie się ponownie do Lipska. Pewnym jest jedynie to, że będzie to roczne wypożyczenie. Na razie nie ma żadnych informacji odnośnie np. opcji późniejszego wykupu. Wychowanek Barcelony zapowiadał się na wielką gwiazdę, lecz jego początki w seniorskim futbolu nie poszły dobrze. Gra w PSV Eindhoven pozwoliła mu po raz kolejny zabłysnąć. Wkrótce jednak się odbudował i dziś jest już gwiazdą.

W tym okienku transferowym był rozchwytywany z racji tego, że PSG nie widzi go w swoich planach, a jest to zawodnik, który zanotował świetny sezon na wypożyczeniu. Wróci więc do miejsca, w którym dobrze się czuł. Tylko lewy defensor David Raum rozegrał więcej minut w barwach Lipska w minionym sezonie. Simons uzbierał ich prawie 3500, grając w Bundeslidze oraz Lidze Mistrzów do etapu 1/8 finału.

🚨💥 Excl | #Xavi has decided to stay at RB Leipzig ✔️

No transfer to FC Bayern. All parties involved are now informed about it. Therefore, Max Eberl now trying to sign Désiré Doué.

Leipzig and Paris are finalizing the last details for a new loan of Xavi now. New one-year-deal…

