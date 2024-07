Siedem lat i wystarczy. Napastnik odchodzi z Leicester City

Według informacji przekazywanych przez Floriana Plettenberga do Sevilli ma trafić były już zawodnik Leicester City, a więc Kelechi Iheanacho. Klub z Andaluzji pożegnał w tym okienku napastnika Youssefa En-Nesyriego, dlatego teraz szuka za niego zastępstwa. Tak się składa, że Nigeryjczyk może przebierać w ofertach, bo jest wolnym zawodnikiem.

Od 1 lipca tego roku Kelechi Iheanacho stał się wolnym agentem po tym, jak jego kontrakt z Leicester City wygasł. Wiele się jednak mówiło o tym, że to właśnie nigeryjski napastnik sam odmówił podpisania nowej umowy. Pomijając scenariusz odejścia, Iheanacho był związany z tym klubem od 2017 roku. Bez wątpienia to właśnie z „Lisami” będzie kojarzone jego nazwisko. Dokładnie 232 występy zarówno na poziomie Premier League, jak i Championship. Zdobył w tym czasie 61 bramek, do czego dołożył 34 asysty.

Wcześniej reprezentował barwy Manchesteru City. Miał mocne wejście do zespołu Manuela Pellegriniego, gdy wszedł na murawę w meczu z Crystal Palace i sensacyjnie zdobył bramkę na 1:0. Chilijczyk dawał mu szanse gry. Nazbierał 28 występów w lidze, głównie z ławki, ale miał imponującą końcówkę sezonu z dubletem przeciwko Stoke City, dubletem z Southampton i bramką na koniec ze Swansea. Pep Guardiola sprowadził Gabriela Jesusa. Brazylijczyk dołączył w zimowym okienku transferowym sezonu 2016/17 i zablokował Kelechiemu dostęp do składu. Nigeryjczyk często nie łapał się nawet do kadry meczowej, dlatego odszedł latem do Leicester City.

Po tym, jak na światło dzienne wypłynęła informacja o jego odejściu z Leicester, kilka klubów mocno interesowało się jego pozyskaniem. Nie był to nigdy napastnik gwarantujący ponad 20 goli w sezonie ligowym, lecz pokazywał na co go stać, niezależnie od otrzymywanych minut. Wśród zespołów, które przyglądały się jego sytuacji, można było wymienić przede wszystkim West Ham, Crystal Palace, czy także Aston Villę. Chętnych nie brakowało, lecz sam zawodnik wolał zmianę otoczenia i z najnowszych informacji Floriana Plettenberga wynika, że deszczową Anglię zamieni na słoneczny Półwysep Iberyjski.

