Kylian Mbappe kupi udziały w klubie? Francuz bliski finalizacji

Historia futbolu potoczyłaby się inaczej, gdyby w 2012 roku Kylian Mbappé trafił do SM Caen. Francuski piłkarz jednak po 12 latach od tamtego wydarzenia, gdy jest już światową gwiazdą i tak trafił do tego klubu, tylko… w zupełnie innej roli. Słynny gracz według francuskich mediów zostanie właścicielem drużyny.

Szczegóły transakcji pomiędzy Mbappé a SM Caen

Dziennik „Le Parisien” informuje, że Kylian Mbappé złożył ofertę w wysokości 15-20 milionów euro, aby przejąć większościowy udział w SM Caen. Propozycja ta została przyjęta. Na jej mocy kapitan francuskiej reprezentacji piłkarskiej przejmie 80% udziałów w klubie. Zakupu według mediów dokona grupa inwestycyjna Coalition Capital działająca pod nadzorem Mbappé. Dotychczasowy przewodniczący rady nadzorczej Pierre-Antoine Capton zachowa 20% udziałów. Do tej pory właścicielem znanej francuskiej ekipy była amerykańska firma Oaktree Capital Management. Doniesienia potwierdził również dziennik „L’Equipe”:

Kylian Mbappé va devenir actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen, via la structure familiale qui gère ses affaires, à la place du fonds d'investissement américain Oaktree. https://t.co/MMEn3cz4cd pic.twitter.com/p02dgjpOUY — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 29, 2024

Latem 2011 roku przedstawiciele Mbappé porozumieli się z SM Caen w sprawie transferu młodego piłkarza do tego klubu. Zgodnie z ustną umową zawodnik miał przejść do tej ekipy w 2013 roku. SM Caen wygrało wyścig o Mbappé z RC Lens czy AS Monaco, jednak nie podpisano kontraktu z normandzką drużyną. Dlaczego? Ponieważ umowa na papierze nie istniała, więc nikt je nie mógł podpisać. W sezonie 2011/2012 SM Caen spadło do Ligue 2. Spowodowało to zawirowania sportowe i finansowe w klubie. Dlatego uczeń INF Clairefontaine ostatecznie nie trafił do ekipy z siedzibą w Caen. Jednak, jak widać, Mbappé ma sentyment do swojej niedoszłej drużyny.

SM Caen, czyli tam, gdzie wybił się Kante

W sezonach 2014/2015 – 2018/2019 SM Caen występowało na najwyższym poziomie we francuskim futbolu, czyli Ligue 1. Awans z tą ekipą wywalczył do elity dobrze znany N’Golo Kante. Wystąpił wtedy aż w 37 meczach, a potem w Ligue 1 w 38 meczach. Zdrowotnie Francuz był nie do zajechania. To właśnie stamtąd defensywny pomocnik trafił do Leicester City. W tamtej ekipie zaczynał się pokazywać też 18-letni Thomas Lemar – wychowanek klubu oraz ŚP. Emiliano Sala.

Zespół ten spadł z ligi w sezonie 2018/19 i od pięciu lat nie może wygrzebać się z drugiego poziomu. Raz omal nawet nie zleciał na trzeci. Ostatnio jednak wygląda to trochę lepiej i zajmuje pozycje w TOP 7. To jednak za mało do promocji. Pieniądze od Kyliana Mbappé mogą pomóc w w awansie do Ligue 1. Jednak pytanie, czy piłkarz jako właściciel będzie tak samo skuteczny, jak na boisku jest zasadne. Mbappe zgodził się na obniżkę zarobków, ale więcej zarobi za swój wizerunek medialny i otrzymał aż 100 milionów euro za podpis na kontrakcie. 1/5 tego przeznaczy na pakiet większościowy w Caen.

Ustedes eran muy chicos, pero así jugaba N'Golo Kanté en Caen, allá por el 2015. 🇫🇷🔝 pic.twitter.com/KHmy1ZUNbQ — Ligue 1 Español (@Ligue1_ESP) June 5, 2024

Fot. PressFocus