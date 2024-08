Nani ma nowy klub. Portugalczyk wraca do domu

Nani ma za sobą wspaniałą karierę, podczas której był jedną z największych gwiazd w Manchesterze United czy brylował w Sportingu CP. Piłkarz, który ma w swoim CV dwukrotny epizod w Serie A, grę pod batutą Patricka Kluiverta w Turcji czy pobyt w MLS zdecydował się na powrót po latach do rodzimej ligi. Miejscem powrotu jest jego dom… Amadora. Ekstraklasowa Estrela da Amadora to jego nowe futbolowe miejsce na ziemi.

Nani ma nowy klub – to powrót do domu

Naniego nie trzeba specjalnie przedstawiać. To czterokrotny zwycięzca Premier League, zwycięzca Ligi Mistrzów 2008. W barwach „Czerwonych Diabłów” czarował na prawym skrzydle i występował tu przez dziewięć sezonów. Rozegrał 147 meczów w Premier League, a 230 we wszystkich rozgrywkach w koszulce United. Jego bilans to 41 goli i 70 asyst (poprawka – za „Transfermarkt”, który do asyst dolicza m.in także wywalczone karne przyp. red) .

W ostatnich latach zaliczał różne piłkarskie przygody – został gwiazdą MLS w zespole Orlando City, miał bardzo nieudany epizod w Venezii, a w sezonie 2023/24 grał w Turcji, gdzie jednak w dużej mierze był rezerwowym i uzbierał niecałe 1000 minut w lidze. Postanowił powrócić do ojczyzny w wieku 37 lat. Estrela będzie jego drugim klubem seniorskim w Portugalii po trzech przygodach w Sportingu CP. Ostatnia z nich zakończyła się pięć lat temu. Nani pozostawał bez klubu od dwóch i pół miesiąca po tym jak rozwiązał umowę z Adaną Demirspor z tureckiej Superlig.

🚨🇵🇹 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Nani (37) has signed for Liga Portugal side Estrela da Amadora! ✨ He's now back in Portugal… 🏡❤️ pic.twitter.com/54XFKA89Wz — EuroFoot (@eurofootcom) July 31, 2024

Nani był łączony z przenosinami do naszej Ekstraklasy. Lukas Podolski przyznał, że trwały rozmowy kontraktowe z portugalską gwiazdą, jednak wybrał on wówczas ofertę turecką.

Klub się „odrodził”

Estrela, która pierwotnie została utworzona w 1932, upadła w 2011 roku – swoje ostatnie mecze w Europie zagrała przeciwko… Ruchowi Chorzów w Pucharze Intertoto. Podczas tej epoki w klubie zagrali tacy piłkarze jak były boczny defensor Valencii Miguel czy nowy trener Milanu, Paulo Fonseca. Jej protoplasta, powstał w 2020 roku, przebijał się i w sezonie 2023/24 po raz pierwszy od kilkunastu lat zagrał w portugalskiej elicie. Udało się utrzymać, mając raptem punkt przewagi nad Portimonense. Klub ten wkrótce zmieni właściciela, o czym niedawno pisaliśmy TUTAJ.

Powstał on latem 2020 roku, po fuzji Clube Desportivo Estrela i Club Sintra Football. Zamiast Clube de Futebol Estrela da Amadora, oficjalnie nosi nazwę Club Football Estrela da Amadora. Co istotne, nie przejął on historycznych sukcesów poprzednika. Funkcjonuje jako zupełnie nowy twór. W 2020 roku członkowie klubu w lipcu 2020 roku zagłosowali 92% za fuzją z Club Sintra Football, zajmując miejsce tej drużyny w trzeciej lidze Campeonato de Portugal.

Paulo Fonseca

Estrela De Amadora 2003/04 pic.twitter.com/HSqPJdbuTg — Stickerpedia (@Stickerpedia1) September 9, 2019

Przy okazji wypromował jednego ze swoich piłkarzy do Serie A – Kialonda Gaspar z Angoli trafił do Lecce, gdzie zwerbował go jeden z najlepszych dyrektorów sportowych w kraju, Pantaleo Corvino. To ten, który ściągnął do swoich klubów młodego Dusana Vlahovicia, Mirko Vucinicia czy Waleriego Bożinowa. Angolczyk to jeden z najlepszych obrońców sezonu. Trafił na południe Włoch za dwa miliony euro.

Nani będzie wielką gwiazdą w zespole beniaminka. To mistrz Europy z 2016 roku i trzykrotny uczestnik imprezy tej rangi (2008, 2012, 2016). Podczas turnieju we Francji strzelił trzy gole i pomógł w odniesieniu wielkiego sukcesu. Wystąpił też na MŚ 2014 (jeden gol) oraz w ostatniej edycji Pucharu Konfederacji, w 2017 roku – tam podczas turnieju w Rosji „Seleção das Quinas” zajęli trzecie miejsce, a zawodnik dołożył kolejnego turniejowego gola.

