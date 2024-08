Real Sociedad ma następcę dla Merino

Real Sociedad świadomy jest odejścia Mikela Merino do Arsenalu, które prawdodpodobnie wydarzy się w następnych dniach. Z tej okazji więc musi znaleźć godne zastępstwo dla tak ważnego dla Imanola Alguacila zawodnika. Jak informuje włoski newsman Fabrizio Romano, klub jest bliski porozumienia z PSG w sprawie sprowadzenia Carlosa Solera.

Jednym z najważniejszych zawodników zespołu z Kraju Basków w ostatnich latach był Mikel Merino. W składzie jest sporo utalentowanych postaci, natomiast Mikel trafił do tego klubu w 2018 roku i z sezonu na sezon stawał się coraz bardziej kluczowym graczem. Zagrał w sumie aż 242 razy dla Realu Sociedad San Sebastian. „Transfermarkt” wylicza mu 27 goli i 30 asyst (portal do asyst dolicza też wywalczone karne, które dały gola, wywalczone wolne bądź też dobite strzały przyp. red.). Wrócił do Sociedad się odbudować po nieudanych przygodach w Niemczech oraz Anglii i został na długo. Przez ostatnie lata był to dla trenera piłkarz nie do zastąpienia:

🚨🔴⚪️ Arsenal are closing in on Mikel Merino deal as verbal agreement is now getting closer!

Agreement in place on personal terms as Merino wants the move.

Verbal discussions with Real Sociedad for package in excess of €30m, talks on to get the deal done.@MatteMoretto 🤝🏻 pic.twitter.com/3IHBykH9J4

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2024