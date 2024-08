Legia z łatwością w kolejnej rundzie

Legia Warszawa mimo okrojonej kadry zrobiła z Caernarfon Town co chciała. Mimo dość szokującej pierwszej połowy, gdzie warszawianie nie zanotowali strzału na bramkę – z nawiązką odwdzięczyli się kibicom za stadionem oraz przed telewizorami aplikując Walijczykom pięć bramek. 11:0 w dwumeczu, a 5:0 w Walii to wyniki, które o tych 180 minutach mówią wszystko. Na taką różnicę klas zwykło mówić się ”dominacja genetyczna”.

W pierwszym meczu przy pustym z racji sankcji UEFA wobec klubu grającego przy ul. Łazienkowskiej ”Wojskowi” rozbili rywala, który grał do tej pory w jednej lidze z klubem, którego miasto było inspiracją dla walijskiej bajki znanej na całym świecie jako ”Strażak Sam”. Po spotkaniu w Warszawie nie byłoby jednak strażaka, który ugasiłby taki pożar jaki mieli Walijczycy z myślą o rewanżu i odrobieniem strat. Chodziło bowiem o stanięcie w szranki z rywalem po dotkliwym 0:6.

Na rewanż Legia pojechała bardzo okrojonym składem, z uwagi na wysoką wygraną w pierwszym meczu. Trener Goncalo Feio poinformował, że w kadrze na rewanżowy mecz nie zostaną uwzględnieni głównie piłkarze pierwszego składu:

Lista nieobecności na rewanż była bardzo długa:

– Rafał Augustyniak (narodziny dziecka)

– Marco Burch (kontuzja)

– Juergen Elitim (kontuzja),

– Migouel Alfarela (brak zgłoszenia do rozgrywek),

– Marcel Mendes-Dudziński,

– Claude Goncalves,

– Luquinhas,

– Paweł Wszołek,

– Blaz Kramer,

– Steve Kapuadi,

– Ruben Vinagre,

– Marc Gual (pozostali z uwagi na odpoczynek)

W 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, Paweł Wszołek wraz z Blażem Kramerem byli przedstawicielami klubu w obchodach tej ważnej dla całego miasta rocznicy, a w pierwszym składzie ”Wojskowych” zadebiutowali Sergio Barcia i Gabriel Kobylak. Po anonsowaniu składów zaskoczeniem był widok Ryoyi Morishity grającego na pozycji 'mezzali’ czyli tego skrajnego w trójce środkowych pomocników. Na wahadłach Feio ustawił Kuna wraz z Chodyną.

Od początku na stadionie klubu Bangor City (około 15 kilometrów od Caernarfon) Walijczycy ruszyli na Legię z animuszem, jakoby mieli jakieś logiczne i możliwe szanse na awans. Blisko stadionu zgrupowani stali kibice warszawskiej drużyny – nie mogli oni bowiem wejść i kibicować z racji zakazu wyjazdowego nałożonego przez UEFA. Kibice także upamiętnili powstańców warszawskich, mając przy sobie baner upamiętniający wydarzenia z 1944 roku.

Caernarfon wyszło na ”Wojskowych” praktycznie kopią składu z Warszawy – nie było jedynie Mooneya, którego w składzie zastąpił Joe Faux. W 8. minucie spotkania po rzucie rożnym spoza pola karnego uderzył niecelnie Danny Gosset. W późniejszych kilkunastu minutach gra trochę spowolniła – nie było klarownych okazji. W drużynie Legii wyróżniał się zaangażowaniem Ryoya Morishita.

w 23. minucie Legia rozmontowała Caernarfon dwoma długimi podaniami, ale jeden z obrońców skutecznie zablokował dojście do piłki Jordana Majchrzaka. Po chwili jego kolega z formacji obronnej ”rzucił” Louisowi Lloydowi piłkę za linię obrony Legii. Stołeczni defensorzy uważali, że złapali Anglika na ofsajdzie – tak jednak nie było. Mimo wszystko w dość groźnej sytuacji, nie zagroził on ani trochę wykończeniem Kobylakowi.

W 31. minucie Jordan Majchrzak zagrał w ”uliczkę” do Tomasa Pekharta, jednak Czechowi odgwizdano pozycję spaloną. Mający na koncie debiut w Serie A pod wodzą Jose Mourinho w Romie były zawodnik Puszczy Niepołomice miał swoje minuty wysokiej aktywności – był też blisko żółtej kartki za faul w ataku.

Do końca pierwszej połowy ponownie okazję miał Pekhart jednak nie trafił dobrze w piłkę przy wykańczaniu dobrego podania z prawej strony boiska. Poza tym, nie działo się z groźnych okazji praktycznie nic. Jedynie chwilowo Gabriel Kobylak główkował piłkę z linii pola karnego, aby nie była ona w pobliżu jego pola karnego.

Druga część spotkania rozpoczęła się najlepiej jak tylko mogła. W pierwszych 10 sekundach poszło podanie z linii obronnej Legii w kierunku pola karnego Caernarfon i spadła ona pod nogi Bartosza Kapustki, który finalnie trafił z powietrza do bramki fatalnego w Warszawie bramkarza Stephena McMullana.

Minęły dwie minuty i Legia podwyższyła wynik. Z rzutu wolnego Kapustka wrzucił na głowę kapitana Artura Jędrzejczyka i w 48. minucie było w dwumeczu już totalnie pozamiatane. W ciągu kolejnych dwóch minut, Pekhart zmarnował sam na sam i Morishita spróbował kolejny raz w tym dwumeczu swojego szczęścia, ale był rykoszet i skierowano piłkę na rożny.

Po siedmiu minutach drugiej części w strzałach było 5:o dla ”Wojskowych”. Po kolejnych 60 sekundach Pekhart w końcu trafił do siatki i podwyższył stan meczu na 3:0, a dwumeczu na 9:0. Wykończył do odsłoniętej bramki podobnie jak przy Łazienkowskiej Marc Gual.

⚽️ Goal: Pekhart | Caernarfon Town 0-3 Legia Warszawa

The level difference is too muchpic.twitter.com/ImT1znztmz

— PushGoals (@PushGoals) August 1, 2024