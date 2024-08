Wielkie nazwiska nie dla FC Barcelony! „Sytuacja finansowa jest gorsza niż wtedy, gdy przyszedł Laporta”

Po niezwykle udanych mistrzostwach Europy Nico Williams – jeden z architektów sukcesu „La Furia Roja” miał trafić do FC Barcelony. Joan Laporta przekonywał, że już za chwilę, już za moment, już za kilka dni zawodnik Athletic Bilbao przeniesie się do „Dumy Katalonii” lecz… prawdopodobnie podpisze nowy kontrakt z „Los Leones”. Barcelony nie stać na ten transfer o czym powiedział były kandydat na prezydenta klubu Victor Font.

Dziennikarzom „El Chiringuito” udało się porozmawiać ze szkoleniowcem Athletic Bilbao Ernesto Valverde w sprawie przyszłości gwiazdy zespołu. Menadżer, który w przeszłości prowadził zespół FC Barcelony został zapytany czy jest spokojny w sprawie Nico Williamsa:

Słowa Ernesto Valverde można rozumieć dwojako, lecz hiszpańskie media informują, że Athletic Bilbao przygotowuje nową umowę dla młodego gwiazdora, w której umieszczona zostanie wyższa klauzula odstępnego. W obecnym kontrakcie owa klauzula wynosi 58 milionów euro i każdy klub może ją aktywować i przejść do negocjacji z zawodnikiem. Na początku lipca Joan Laporta mówił tak:

Od tego czasu jednak nic w sprawie świeżo upieczonego mistrza Europy nie ruszyło. Mało tego, jak informuje Florian Plettenberg ze „Sky Sports Germany” władze FC Barcelony wiedzą już, że transakcja z udziałem Baska nie dojdzie do skutku i próbują negocjować transfer Daniego Olmo. Wychowanek „Blaugrany” gra obecnie w RB Lipsk. Niemiecka drużyna odrzuciła ofertę i oczekuje co najmniej 60 milionów euro.

🚨🔴 RB Leipzig, still not willing to accept the new offer from FC Barcelona for Dani #Olmo.

Leipzig, not happy with the new numbers presented. RB demand at least €60m, fair to achieve + add-ons.

Olmo wants to join Barcelona over all other options. Verbal agreement is done… pic.twitter.com/d1lI52JVZl

