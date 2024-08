15 lat, pięć miesięcy i 12 dni – oto najmłodszy piłkarz w historii europejskich pucharów

Trudno sięgnąć mi pamięcią do czasów, gdy miałem 15 lat, pięć miesięcy i 12 dni. Wielu z nas nie potrafiłoby sobie przypomnieć co wówczas robiło, Levente Bősze z DAC Dunajská Streda z pewnością nie będzie miał takiego problemu. Węgierski środkowy pomocnik w czwartek zadebiutował w eliminacjach Ligi Konferencji Europy przeciwko azerskiemu Zira FK stając się najmłodszym piłkarzem w historii, który wystąpił w rozgrywkach pod egidą UEFA.

Drużyna z Azerbejdżanu zwyciężyła w pierwszym spotkaniu drugiej rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy aż 4:0. W rewanżu Zira FK dopełniła formalności wygrywając 2:1 i eliminując słowacką DAC Dunajská Streda z europejskich rozgrywek. Pomimo niesatysfakcjonującego wyniku młody pomocnik zapamięta na długo ten dzień, bo dostąpił zaszczytu debiutu w dorosłym zespole.

The only positive moment of the evening is Levente Bősze. He is the youngest player in UEFA Conference League.🇭🇺 ✨ pic.twitter.com/Ra8qOyTrGo

Levente Bősze pojawił się na boisku w 74. minucie spotkania. Niewiele zdążył pokazać, bo jego klub grał w osłabieniu po czerwonej kartce na początku drugiej połowy. Z związku z tym, że rezultat dwumeczu był znany trener Xisco (którego starsi fani mogą kojarzyć z występów dla Valencii czy Realu Betis) postanowił wynagrodzić młodzieńca za zaangażowanie podczas treningów. Debiutant zanotował tylko kilka kontaktów z piłką i nie popisał się niczym spektakularnym.

Występ w czwartkowym meczu sprawił, że Levente Bősze stał się najmłodszym zawodnikiem w historii europejskich pucharów. Dotychczas rekord ten należał do Martina Ødegaarda, który zadebiutował w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów w wieku 15 lat, sześciu miesięcy i 29 dni. Wydarzyło się to w 2014 roku kiedy był jeszcze zawodnikiem norweskiego Strømsgodset IF.

🇭🇺 At 15 years, 5 months and 14 days Levente Bősze has become the YOUNGEST player in the 21st century to appear in a UEFA club competition.

He beat Martin Odegaard’s record, who was 15 years, 6 months and 29 days old when he made his debut in UEFA club qualifying.

