Bologna w ligi włoskiej zajęła piąte miejsce, praktycznie do końca walcząc o ligowe podium. Byli oni jednym z odkryć sezonu 2023/24. Stało się tak dzięki znakomitej symbiozie pomiędzy zawodnikami, trenerem Thiago Mottą, a także pionem sportowym w postaci Giovanniego Sartoriego oraz Marco Di Vaio. Dziś wzmacniają się kolejnym piłkarzem przed Ligą Mistrzów. Nowym obrońcą klubu ze Stadio Renato Dall’Ara jest Martin Erlić.

Bologna wzmacnia obronę przed Ligą Mistrzów

Martin Erlić to uznany ligowiec we włoskiej piłce, który na Półwyspie Apenińskim spędził praktycznie całą seniorską karierę. W 2014 trafił do podupadającej Parmy, w której przez rok grał w drużynach młodzieżowych.

Urodzony w 1998 roku środkowy defensor z Chorwacji po raz kolejny będzie podopiecznym Vincenzo Italiano – panowie współpracowali już ze sobą w barwach Spezii, gdy obaj debiutowali na poziomie Serie A. Co ciekawe – sama drużyna ”Aquilottich” także.

Jeśli chodzi o obrońców Giovanni Sartori jako dyrektor sportowy (ten, który współtworzył budowę tej wielkiej Atalanty) celuje naprawdę wysoko po awansie do Champions League. Mówi się, że zdobywca Scudetto 1979 jako piłkarz z jednej drużyny z młodym Franco Baresim i weteranem Giannim Riverą – był w rozmowach w sprawie zatrudnienia Mario Hermoso oraz Matsa Hummelsa.

Włoskie media sugerowały jakoby Niemiec mając przyjechać już do Włoch, zdecydował się jeszcze na kilka dni namysłu – co do Hiszpana wiadomo, że czeka na lepsze oferty i propozycję klubu z Renato Dall’Ara odrzucił.

🚨 Mats Hummels continues to consider the offer from Bologna! 🇩🇪 He has also REJECTED offers from Saudi Arabia and France. ❌ (Source: @DiMarzio ) pic.twitter.com/Gqa1gyBQ5B — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 2, 2024

Bologna szuka – z różnym skutkiem

Dla bolończyków to bardzo pracowite lato. Klub latem pożegnał się zarówno z architektem sukcesu – Thiago Mottą, który zamienił Emilię Romanię na Piemont i pracę w Juventusie. Do tego po EURO 2024 z klubu odeszli Joshua Zirkzee (do Manchesteru United), a także zawodnik będący jednym z objawień niemieckiego turnieju – Riccardo Calafiori (do Arsenalu, gdzie spotka Jakuba Kiwiora).

Do klubu przyszli z kolei: Thijs Dallinga, Emil Holm, Juan Miranda, Nicolo Cambiaghi. Wykupiono Jensa Odgaarda oraz Remo Freulera – jednego z najlepszych pomocników EURO 2024. Bologna w minionym sezonie zajęła piąte miejsce w Serie A, a w Coppa Italia wyeliminowała Inter, który poza tym spotkaniem przegrał tylko dwa razy w sezonie (obie porażki w lidze- z Sassuolo).

Fot. PressFocus