Ekwador z nowym trenerem. To były asystent Sampaolego

Ekwador, a przede wszystkim ludzie z tamtejszego krajowego związku piłki nożnej po Copa America 2024 zwolniły trenera Felixa Sancheza. Szkoleniowiec, który poprowadził Katar na MŚ 2022 ma już wybranego następcę. Hiszpańskiego trenera ekwadorskiej reprezentacji zastąpi argentyński trener – Sebastián Beccacece.

Ekwador po Copa America 2024

Reprezentacja Ekwadoru dobrze spisała się na ostatnim Copa America. „La Tri” grali w ćwierćfinale, gdzie po dzielnej walce odpadli po rzutach karnych z przyszłym triumfatorem rozgrywek oraz aktualnym mistrzem świata, Argentyną. W reprezentacji Ekwadoru występował na tym turnieju John Yeboah, piłkarz Rakowa Częstochowa i były gracz Śląska Wrocław, który zaliczył w owym ćwierćfinale asystę. Choć trzeba pamiętać, że porażka w grupie z Wenezuelą jest plamą na występie „Amarillos”.

Wynik uzyskany na Copa America 2024 nie do końca spodobał się włodarzom południowoamerykańskiej kadry. Umowa z selekcjonerem Félixem Sánchezem została rozwiązana. Informacja została podana do wiadomości tuż po ćwierćfinałowym meczu Copa America. Co ciekawe, na inaugurację mistrzostwach świata 2022 Ekwador z łatwością pokonał 2:0 Katar, którą prowadził Sánchez.

📍Comunicado oficial La FEF informa que el dia de hoy se ha acordado la terminación del vínculo contractual con el Director Técnico Félix Sánchez Bas. Agradecemos a Félix y su cuerpo técnico por su trabajo y profesionalismo, y le deseamos éxito en sus futuros proyectos.… — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) July 5, 2024

Kim jest Beccacece?

Ekwadorska federacja piłkarska zaprezentowała nowego trenera. Felix Sancheza zastąpił na stanowisku 43-letni Argentyńczyk Sebastián Beccacece. Jest to trener, który zasmakował na tym etapie kariery pracy reprezentacyjnej, ale też samodzielnej roboty w Argentynie czy Hiszpanii.

Beccacece nie miał żadnej kariery piłkarskiej. Już jako 23-latek w peruwiańskim Sport Boys Association został asystentem Jorge Sampaoliego. Przez wiele lat obaj panowie pracowali ze sobą. Dzięki temu ma on doświadczenie jako drugi trener z m.in. reprezentacji Chile oraz Argentyny.

Razem ze swoim bossem w 2015 roku mógł cieszyć się z wygranej w Copa America, którą wygrało Chile. Beccacece nazwał Sampaoliego „bratem”. Ich relacja jest naprawdę wyjątkowa.

Sebastian Beccacece says he will be Jorge Sampaoli's assistant manager with Argentina: "When a brother calls you, it's hard to say no." pic.twitter.com/by2fAl95px — Matias Grez (@matias_grez) May 23, 2017

Swoją samodzielną karierę Beccacece zaczął w 2016 roku jako trener Club Universidad de Chile. Wcześniej był asystentem Sampaoliego w tym klubie. 43-latek aż trzykrotnie prowadził argentyński zespół Defensa y Justicia. Za największy sukces Beccacece może uznać wygranie Recopa Sudamericana (Superpuchar Ameryki Południowej) w 2021 roku, właśnie z tą drużyną.

Oprócz tego w swojej ojczyźnie prowadził CA Independiente oraz Racing Club Avellaneda. To z tego drugiego klubu wziął się Lautaro Martinez. W CV argentyńskiego trenera znajdziemy również europejski ślad.

W latach 2023-2024 prowadził hiszpańską ekipę Elche CF. Do tej drużyny doszedł w kwietniu 2023 roku, gdy spadek z LaLiga zajrzał mocno w oczy. Pod koniec, Elche CF miało serię pięciu spotkań ligowych z rzędu bez porażki, ale było za późno. Cel na sezon 2023/2024 w Segunda División był jasny: awans. Jednak jedenaste miejsce uznano za porażkę – nie przedłużono umowy z trenerem.

Dlaczego wybrano Beccacece?

Ekwadorska federacja mocno wierzy w argentyńskiego trenera. Beccacece podpisał umowę z tą reprezentacją aż do 2030 roku. Cel nadrzędny nowego trenera to awans do finałów mistrzostw świata w 2026 roku.

Ekwador wybrał nowego selekcjonera i przechodzi ponownie na 🇦🇷 myśl szkoleniową. A zostanie nim Sebastian Beccacece, były asystent Sampaoliego a od kilku lat samodzielny trener, który ostatnio bez sukcesów prowadził drugoligowe Elche🇪🇸 Wrażenia? Kolejna bingo loteria.. 1/X pic.twitter.com/yIyWZTghNP — Michał Borowy (@MiBorowy) July 31, 2024

Dlaczego na stanowisko wybrano tego szkoleniowca urodzonego w Rosario? Zdolności taktyczne, innowacyjne podejście, atrakcyjna gra piłką oraz promowanie młodych talentów to atuty nowego selekcjonera według ekwadorskiego związku. „Brat” Sampaoliego musi ustawiać drużynę ofensywnie, z wysokim pressingiem i interesującym podejściem taktycznym. Jednak, czy uda się to zaimplementować w ekwadorskiej reprezentacji? Czas pokaże.

Fot. PressFocus