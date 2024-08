Radomiak ściągnął nowego zawodnika. Dogada się z wieloma piłkarzami

Radomiak Radom zakontraktował dwukrotnego reprezentanta Angoli – Capitę Capembę. Skrzydłowy podpisał z nowym klubem trzyletnią umowę. Językiem urzędowym w Angoli jest portugalski, więc Capemba nie będzie miał problemu z aklimatyzacją. W Radomiaku jest bowiem ośmiu zawodników, którzy posługują się tym językiem.

Radomiak znów obrał portugalski kierunek

Nie od dziś wiadomo, że szatnia Radomiaka w dużej liczbie składa się z portugalskojęzycznych piłkarzy. Obecnie w klubie z Radomia znajduje się ośmiu zawodników, którzy posługują się tym językiem – pięciu Brazylijczyków, dwóch Portugalczyków i jeden Kabowerdeńczyk. Do tego od ponad dwóch miesięcy trenerem jest Portugalczyk Bruno Baltazar, a w sztabie pracuje trzech jego rodaków.

Teraz do tego grona dołączy kolejny zawodnik z kraju, w którym językiem urzędowym również jest portugalski – Angolczyk Capita Capemba. To 22-letni skrzydłowy, który ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w izraelskim Hapoelu Jeruzalem. Rozegrał tam 21 meczów i zanotował tylko jeden udział przy bramce. W styczniu 2024 roku przypieczętował zwycięstwo swojego zespołu z Maccabi Petach Tikwa 3:1.

Capemba do Izraela był wypożyczony z portugalskiej Estreli, a tam latem 2022 roku trafił z rezerw Lille. W tych klubach zaliczył kolejno 13 oraz 12 występów i zaliczył w nich cztery trafienia, a także trzy asysty. Do rezerw Lille Angolczyk dołączył w 2020 roku, ale spędził w nich tylko pół roku. W międzyczasie był wypożyczony na rok do belgijskiego Royal Mouscron oraz portugalskiego Trofense.

22-letni zawodnik podpisał z Radomiakiem trzyletni kontrakt. Występuje głównie na lewym skrzydle, ale może także zagrać na prawej stronie. Przejął numer po Damianie Piku i biegać będzie z ”jedenastką” na plecach. Ten sam numer miał także na plecach podczas debiutu w reprezentacji Angoli. W narodowych barwach zaliczył dwa występy w listopadzie 2021 roku. Do seniorskiej reprezentacji powołał jego były szkoleniowiec z drużyny U17 – Pedro Soares Gonçalves. W młodzieżowej kadrze strzelił cztery gole w dziewięciu meczach.

Debiut w nowych barwach nie nastąpi w ten weekend. W związku z awansem Śląska Wrocław do III rundy eliminacji Ligi Konferencji wicemistrz Polski przełożył najbliższy ligowy mecz – właśnie z Radomiakiem. Decyzja ta była o tyle kontrowersyjna, że została podjęta dopiero dwa dni przed meczem. Spotkanie miało odbyć się w niedzielę 4 sierpnia o godzinie 17:30 we Wrocławiu.

