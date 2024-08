Utalentowany piłkarz namawiany przez Bayern

Utalentowany wychowanek Stade Rennes Desire Doue jest namawiany na transfer do Bayernu Monachium – informuje Florian Plettenberg z niemieckiego oddziału Sky Sports. Przekonywać go mieli osobiście Vincent Kompany oraz najważniejsi przedstawiciele klubu. Bawarczycy są skłonni zapłacić nawet 60 milionów euro.

Bayern walczy o utalentowanego Francuza

Choć Burnley z Vincentem Kompanym u sterów w poprzednim sezonie z hukiem spadło z Premier League, na korzyść Belga przemawiało stawianie na młodych zawodników. W poprzednim sezonie Premier League średnia wieku kadry Burnley wynosiła 24,8 lat. Młodszą kadrę miała jedynie Chelsea, gdzie średnia wieku zawodników wynosiła 23,7 lat.

Z kolei Bayern w poprzednim sezonie miał trzecią najstarszą kadrę w Bundeslidze, której średnia wieku wynosiła 27 lat. Zawyżali ją choćby 34-letni Eric Maxim Choupo-Moting, czy 32-letni Bouna Sarr, z którymi Bawarczycy już się pożegnali. Jednym z zadań Kompany’ego będzie więc odmłodzenie kadry zespołu, a przemawiać za tym może sprowadzenie m.in. 22-letniego Michaela Olise z Crystal Palace.

Wkrótce do stolicy Bawarii może trafić kolejny młody Francuz. Florian Plettenberg z niemieckiego oddziału Sky Sports informuje, że Bayern zabiega o utalentowanego wychowanka Stade Rennes – Desire’a Doue. 19-latkiem zainteresowane jest także PSG, więc najważniejsi przedstawiciele Bayernu – trener Vincent Kompany, kierownik sportowy Max Eberl oraz dyrektor sportowy Christoph Freund osobiście mieli przekonywać go do wyjazdu za granicę. Według Plettenberga Bayern skłonny jest zapłacić od 55 do 60 mln euro.

🚨🆕 Been told, as things currently stand, Désiré #Doué is leaning towards a move to FC Bayern over PSG ✔️ That is his current priority. Bayern is still taking some time because initial sales need to be made. But an agreement has been reached with the player. Max Eberl,… pic.twitter.com/FwDm9V3q0T — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 2, 2024

Doue obecnie przebywa w Paryżu, gdzie reprezentuje Francję na Igrzyskach Olimpijskich. Rozegrał kilka minut w grupowych meczach z USA (3:0) i Gwineą (1:0). W ostatniej serii gier, gdy Francja była już pewna wyjścia z grupy, Thierry Henry wystawił go w pierwszym składzie. Doue odpłacił się golem na 2:0 w wygranym 3:0 meczu z Nową Zelandią. Ćwierćfinałowy mecz z Argentyną, który Francja wygrała 1:0, Doue w pełni przesiedział na ławce rezerwowych.

Po debiutanckim dla niego sezonie w seniorskiej piłce przedłużył kontrakt z Rennes do czerwca 2026 roku. Do akademii klubu z Bretanii dołączył już w wieku pięciu lat. Po ponad dziesięciu latach gry dla drużyn młodzieżowych, w sierpniu 2022 roku zadebiutował w pierwszej drużynie młodzieżowego klubu. W październiku 2022 roku strzelił gola na wagę zwycięstwa 2:1 z Dynamem Kijów w fazie grupowej Ligi Europy i stał się tym samym najmłodszym Francuzem w historii, który zdobył bramkę w europejskich pucharach.

Do tej pory, w ciągu dwóch lat rozegrał 76 meczów dla pierwszego zespołu Rennes. Strzelił osiem goli i zaliczył siedem asyst. Najwięcej meczów dla Rennes rozegrał jako lewy skrzydłowy – 15, ale zdarzało mu się występować także po drugiej stronie skrzydła. Po dziewięć meczów zaliczył także jako ”dziesiątka” oraz ”ósemka”.

🚨🇫🇷 Désiré Doué has not announced his final decision to Bayern or PSG yet. FC Bayern have been pushing a lot with Rennes to agree on package in excess of €55m… and this has been appreciated by the player. But PSG are still there, not giving up as things stand. More soon. pic.twitter.com/X6I8TP2XHT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2024

Władze Bayernu mają już doświadczenie w sprowadzaniu z Rennes utalentowanego młodzieżowca. W 2022 roku zapłacili 20 milionów euro za skrzydłowego Mathysa Tela. Mimo zaledwie 19 lat na karku ma on na koncie już 69 meczów dla Bayernu. W debiutanckim sezonie w Niemczech strzelił sześć goli, a aż pięć jeszcze przed ukończeniem 18. roku życia. W poprzednim sezonie dołożył kolejne dziesięć bramek w barwach Bawarczyków i zaliczył także sześć asyst.