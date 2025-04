Bayern z pyrrusowym zwycięstwem. Musiala z poważną kontuzją

Bayern Monachium ma już za sobą dwudzieste ósme spotkanie w ramach sezonu ligowego 2024/25. Tym razem podopiecznym Vincenta Kompany’ego przyszło zagrać z trzecią najlepszą drużyną rundy wiosennej Bundesligi, czyli Augsburgiem. Mimo pewnych problemów, goście wygrali 3:1 i zdobyli bardzo cenne trzy punkty. Niestety, ale zwycięstwo to zostało przypłacone kontuzją kluczowego zawodnika – Jamala Musiali…

Derby dla Bayernu

Kolejne Derby Bawarii za nami! W meczu otwierającym 28. kolejkę niemieckiej Bundesligi, podopieczni Vincenta Kompany’ego mierzyli się na wyjeździe z Augsburgiem, który od początku roku znajduje się w bardzo wysokiej formie (trzecia siła w Niemczech na ten moment). Bayern mimo pewnych problemów w ofensywie i kontuzji Jamala Musiali, ostatecznie sięgnął po jakże cenne i ważne trzy punkty, pokonując augsburczyków 3:1 po bramkach Harry’ego Kane’a, Leroya Sane oraz wspomnianego wcześniej Musiali. Honorowe trafienie dla FCA zaliczył z kolei Dimitros Giannoulis.

Mimo bardzo trudnej sytuacji kadrowej, trener Vincent Kompany posłał w bój najsilniejszą możliwą jedenastkę. Szansę gry od samego początku otrzymał przede wszystkim Josip Stanisic, który zastąpił na boku obrony Alphonso Daviesa. W jakich składach zagrali tego wieczoru Bayern oraz Augsburg? Odpowiedź znajdziecie poniżej.

Finn Dahmen – Chrislain Matsima, Jeffrey Gouweleeuw, Cedric Zesiger – Marius Wolf, Kristijan Jakic, Frank Onyeka, Dimitros Giannoulis – Fredrik Jensen, Alexis Claude-Maurice – Samuel Essende.

Jonas Urbig – Konrad Laimer, Eric Dier, Kim Min-jae, Josip Stanisic – Joao Palhinha, Joshua Kimmich, Michael Olise, Jamal Musiala, Leroy Sane – Harry Kane.

Bayern mało skuteczny

Spotkanie w Augsburgu rozpoczęło się pod dyktando monachijczyków, którzy od samego początku kontrolowali mecz i z minuty na minutę stwarzali sobie coraz większą przewagę. Mimo wszystko Bayern nie był w stanie wykorzystać swojej przewagi i marnował kolejne okazje bramkowe. W 19. minucie bliski szczęścia był Sane, ale Niemiec trafił tylko w boczną siatkę.

Niespodziewanie w 30. minucie Jonas Urbig został zmuszony do kapitulacji! Gouweleeuw skierował szybko wykonany rzut wolny na but Giannoulisa, który precyzyjnie uderzył piłkę i wpisał się na listę strzelców. Bayern próbował odpowiedzieć, ale skuteczność gości była wręcz katastrofalna…

W końcu jednak się udało – swoim zmysłem strzeleckim popisał się Jamal Musiala, który mimo chaosu w polu karnym, pokonał Dahmena i zapewnił kolegom wyrównanie. Pierwsza połowa dobiegła końca z wynikiem 1:1, choć mając na uwadze strzały (10 do 4 na korzyść FCB), monachijczycy powinni schodzić do szatni z prowadzeniem co najmniej 3:1 (Kane i spółka wypracowali sobie xG na poziomie 0,83, podczas gdy Augsburg 0,22).

Dramat Bayernu – Musiala kontuzjowany

Druga połowa mogła zacząć się z wysokiego C dla Augsburga – Jensen próbował zaskoczyć Uribga w świetnej sytuacji, ale golkiper FCB nie dał się oszukać i uratował kolegów. Niestety, ale w 54. minucie kontuzji doznał Jamal Musiala, który opuścił boisko przy pomocy lekarza… Kilka minut później drugą żółtą, a w rezultacie czerwoną kartkę ujrzał Zesiger, co ułatwiło gościom grę w ofensywie w kolejnych minutach.

W 60. minucie gry genialne dośrodkowanie z rzutu wolnego Olise wykorzystał Harry Kane, który główką pokonał Dahmena i zdobył swojego siódmego gola w czwartym meczu przeciwko Augsburgowi w karierze. Tempo gry nieco spadło, ale Bayern nadal stwarzał zagrożenie pod polem karnym – bliscy szczęścia byli kolejno Stanisic oraz Kane.

Augsburg co jakiś czas starał się zagrozić bramce Urbiga, ale monachijczycy nie pozwalali im na zbyt wiele. W 87. minucie powinno być 3:1, ale sytuację sam na sam zmarnował koncertowo Leroy Sane. W trzeciej minucie doliczonego czasu gry, Sane zrehabilitował się jednak i wpakował się na listę strzelców, stawiając kropkę nad i w Augsburgu.

Ostatecznie mecz zakończył się zasłużonym 3:1 dla Bayernu, który zmarnował mimo wszystko wiele okazji – świadczy o tym fakt 20 oddanych strzałów, przy zaledwie 6 próbach gospodarzy. Co do pozostałych statystyk, Bayern zdominował Augsburg i zakończył ich serię dziewięciu pojedynków bez porażki. Niestety, ale bawarski klub ma spore powody do obaw, jako że kontuzja Jamala Musiali wyglądała bardzo groźnie, co jest tragiczną wiadomością przed starciem z Interem w Lidze Mistrzów.

Bayern wkracza w decydującą fazę Ligi Mistrzów

Podopieczni Vincenta Kompany’ego na przygotowania i regenerację do kolejnego meczu będą mieli niewiele czasu, jako że w najbliższy wtorek Bayern wraca do akcji w Lidze Mistrzów, gdzie na Allianz Arenie odbędzie się pierwszy ćwierćfinałowy bój z Interem (początek tego starcia zaplanowano o 21:00). Augsburg z kolei będzie miał sporo czasu na analizę – dopiero 12 kwietnia zmierzą się oni w lidze z VfL Bochum o 15:30.

Fot. Screen X/beIN Sports