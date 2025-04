Były reprezentant Polski w IV lidze

Były piłkarz PKO BP Ekstraklasy w niższych ligach to nie taki wcale rzadki widok – ale reprezentant Polski? To już inna historia. Do obu tych grup należy zaliczyć Jakuba Rzeźniczaka. Były piłkarz Legii, Karabachu oraz Wisły Płock zdecydował się wznowić karierę. Wybór padł na klub grający w IV lidze, ale za chwilę może wywalczyć awans.

Wieloletni zawodnik warszawskiej Legii wznawia karierę

Jakub Rzeźniczak to postać, której nikomu za bardzo przedstawiać nie trzeba. Były reprezentant Polski to wychowanek Widzewa Łódź, który większość piłkarskiej kariery spędził w Legii Warszawa. W stolicy poza rocznym wypożyczeniem występował od 2004 do 2017 roku. W tym czasie stał się niemal legendą stołecznego klubu, mimo wielu boiskowych wzlotów i upadków.

Łącznie wystąpił tam w 365 spotkaniach, w których strzelił 15 goli. W barwach „Wojskowych” zdobył pięć mistrzostw kraju i sześć razy sięgał po krajowy puchar. Środkowy obrońca był też uczestnikiem legendarnych występów Legii w Lidze Mistrzów 2016/17, gdzie stołeczna drużyna za rywali miała choćby wielki Real Madryt i Borussię Był kapitanem swojej drużyny, przez co miał okazję wymieniać się proporczykami choćby z samym Cristiano Ronaldo.

Następnym jego przystankiem był azerski Karabach, czyli dominator tamtejszych rozgrywek doskonale znany z rywalizacji z polskimi zespołami. Po dwóch wywalczonych mistrzostwach Rzeźniczak zdecydował się na powrót do kraju. Przez cztery następne sezony bronił barw Wisły Płock. Po spadku z Ekstraklasy na ostatni rok profesjonalnej gry przeniósł się do Kotwicy Kołobrzeg, w której ubiegłego lata zakończył profesjonalną karierę. Wygrał proces z klubem, który rozwiązał jednostronnie kontrakt z powodu „wypowiedzi niezgodnych z etycznymi wartościami prezentowanymi przez środowisko klubu”.

Były reprezentant Polski pomoże w walce o awans do Betclic 3. Ligi

To nie był żart z okazji Prima Aprilis! Były reprezentant Polski rzeczywiście wrócił do gry i… został nowym zawodnikiem Stali Kraśnik. To lider swojej grupy na piątym szczeblu rozgrywkowym. Nowa drużyna znanego z Ekstraklasy gracza po 19 rozegranych meczach ma na koncie 50 punktów i jest na najlepszej drodze do awansu do Betclic 3. Ligi. Spotka się tam między innymi z absolutną legendą Motoru Lublin – Rafałem Królem.

Wieloletni gracz warszawskiej Legii poza zadaniami na boisku ma być też mentorem dla młodych zawodników. 10-krotny reprezentant Polski podpisał kontrakt do końca obecnego sezonu z opcją przedłużenia o kolejny rok, a szansę na debiut będzie już miał w ten weekend, kiedy Stal Kraśnik zmierzy się ze Startem Krasnystaw.

– Bardzo się cieszę, że zostałem zawodnikiem Stali Kraśnik. Bardzo tęskniłem za piłka, która od zawsze była w moim życiu, i gdy myślałem, że już nie wrócę na boisko, pojawiła się propozycja od Prezesa Jędrasika. Długo się nie wahałem, a nasza rozmowa była krótka! Chce pomóc Stali w Awansie do 3 ligi, a potem do 2. Mam nadzieję, że też pomogę, by klub rozwijał się na innych polach, bo bardzo podoba mi się wizja, jaka została mi przedstawiona. Pomimo że nie grałem ponad rok, fizycznie jestem w bardzo dobrej kondycji, więc do dyspozycji trenera jestem od pierwszego dnia!

– Mam nadzieję, że nasza współpraca zakończy się sukcesem, a i ja za parę lat zakończę swoją karierę w Kraśniku! Witam wszystkich kibiców i do zobaczenia na boisku i poza nim – powiedział Rzeźniczak dla oficjalnej strony klubu.

Kariera Jakuba Rzeźniczaka:

365 spotkań w Legii Warszawa

92 spotkania w Wiśle Płock

48 spotkań w Karabachu Agdam (Azerbejdżan)

36 spotkań w Widzewie

17 spotkań w Kotwicy Kołobrzeg

razem 375 meczów w Ekstraklasie, 27 meczów w Lidze Europy oraz 10 w Lidze Mistrzów

reprezentant Polski: 10A

Fot. PressFocus