Marsylia sprowadza kolejnych utalentowanych piłkarzy

Olympique Marsylia wzmacnia się przed rozpoczęciem nowego sezonu ligi francuskiej. W obecnym okienku transferowym do drużyny dołączyło kilku młodych i utalentowanych zawodników. Klub nie zwalnia tempa i jak informuje Fabrizio Romano, dołączy do niego kolejnych dwóch perspektywicznych piłkarzy. Mowa o dwóch perełkach z klubów, z których się wywodzą – Valentinie Carbonim oraz Youssoufie Moukoko.

Roberto De Zerbi może być zadowolony z dotychczasowego okienka transferowego w wykonaniu Olympique Marsylii. Działacze klubu patrzą w przyszłość i sprowadzają młodych zawodników, którzy wkrótce mają szanse rozwinąć skrzydła. Pierwszym wzmocnieniem nowego trenera został Ismael Kone z Watfordu. Kanadyjczyk trafił na Stade Velodrone za 12 milionów euro, tuż po zakończeniu udanego dla Kanady Copa America. 22-letni środkowy pomocnik w minionych rozgrywkach wystąpił w 46 spotkaniach, w których zdobył cztery gole i zaliczył trzy asysty.

Kolejnym wzmocnieniem został Mason Greenwood. Anglik poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Getafe. Tam pokazał się z bardzo dobrej strony, dzięki czemu pokazał, że ma papieru na grę na poważnym poziomie. W 32 meczach zdobył 5 goli i zaliczył 5 asyst.

Jego kariera znacznie przystopowała po aferze pozaboiskowej z jego udziałem. Oskarżono go o przemoc domową wobec jego partnerki. 22-latek pauzował niemal półtora roku. Ostatecznie działacze „Czerwonych Diabłów” zdecydowali się sprzedać napastnika i wygląda na to, że taki transfer wyjdzie wszystkim na dobre. Na konto Manchesteru United wpłynęło około 26 milionów euro.

Poza nimi na Stade Velodrome przybyli też Pierre-Emile Hojbjerg oraz Lilian Brassier – defensor ligomistrzowego Brestu.

Teraz Olympique Marsylia sprowadziło dwóch kolejnych perspektywicznych graczy. Youssofa Moukoko od dłuższego czasu nosił się z zamiarem odejścia z Borussii Dortmund. 19-latek był rozczarowany znikomą liczbą występów.

W poprzednim sezonie wystąpił w 27 meczach, jednak najczęściej łapał „ogony”. W podstawowej jedenastce wybiegł na boisko zaledwie cztery razy. Sytuację swojego piłkarza w ostatnim czasie dobitnie podkreślił jego agent, który przyznał, że Moukoko chce odejść z Borussii oraz że jego obecna sytuacja nie najlepiej wpływa na rozwój.

Niemiec w ostatnim czasie miał bardzo dużo ofert zwłaszcza ze strony klubów La Liga. Ostatecznie zdecydował się na występy w Marsylii i spora w tym zasługa Roberto De Zerbiego, pod skrzydłami którego, zawodnik widzi szanse na rozwój. Jak informuje Fabrizio Romano, napastnik trafi na Stade Velodrone w charakterze wypożyczenia z opcją wykupu tuż po zakończeniu sezonu.

🚨⚪️🔵 EXCLUSIVE: Youssoufa Moukoko has decided to join Olympique Marseille!

Despite bids from more than 5 clubs around Europe, Moukoko wants OM project; personal terms agreed.

Negotiations underway between OM and BVB on loan deal with buy option clause.

Here we go, soon ⏳🇩🇪 pic.twitter.com/w0pE1lIsKx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2024