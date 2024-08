Losowanie IV rundy el. Ligi Konferencji: Z kim mogą zagrać polskie kluby?

Za nami ostatnie losowanie eliminacji tegorocznej edycji europejskich pucharów. W przypadku awansu do IV rundy eliminacji Ligi Konferencji Śląsk Wrocław i Wisła Kraków zmierzą się z przegranymi dwumeczów III rundy eliminacji Ligi Europy. Jeśli Legia zaś pokona w III rundzie eliminacji Ligi Konferencji Brondby, wydaje się mieć autostradę do fazy ligowej tych rozgrywek.

Losowanie IV rundy el. Ligi Konferencji

Z polskich klubów tylko Legia Warszawa przystępowała do losowania fazy play-off eliminacji Ligi Konferencji jako rozstawiona. 48 drużyn zostało podzielonych na cztery grupy. W każdej z nich sześć klubów było rozstawionych i – rzecz jasna – tyle samo nierozstawionych. Śląsk Wrocław trafił do grupy, gdzie mógł wylosować Heidenheim, czy Lens, a Wisła Kraków mogła wylosować nawet… Chelsea.

Choć klubów z lig TOP 5 Śląsk i Wisła nie wylosowały, i tak trafiły na silnych rywali. Jeśli wicemistrzowie Polski przejdą St. Gallen, o fazę ligową Ligi Konferencji powalczą z przegranym dwumeczu III rundy eliminacji Ligi Europy Trabzonspor – Rapid Wiedeń. Rapid znów może więc udać się na wycieczkę do Polski, gdyż przecież dopiero co wyeliminował Wisłę Kraków z eliminacji Ligi Europy. Pierwszy mecz Śląsk rozegrałby we Wrocławiu.

🏆 Przegrany z pary Trabzonspor 🇹🇷 / Rapid Wiedeń 🇦🇹 rywalem Śląska Wrocław lub FC St. Gallen w IV rundzie eliminacji Ligi Konferencji UEFA! Pierwszy mecz odbędzie się 22 sierpnia u siebie, a rewanż 29 sierpnia na wyjeździe. pic.twitter.com/omMfv5VWeV — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) August 5, 2024

Wisła Kraków w przypadku awansu do IV rundy eliminacji Ligi Konferencji także zagra z przegranym pary III rundy eliminacji Ligi Europy. Jeśli ”Biała Gwiazda” przejdzie Spartaka Trnawę, w fazie play-off Ligi Konferencji zmierzy się z przegranym pary Molde – Cercle Brugge. Norwegowie również po raz drugi w ostatnim czasie mogą przyjechać do Polski. W lutym 2024 roku rozbili oni Legię 6:3 w dwumeczu 1/16 finału Ligi Konferencji Europy. Cercle zaś po raz pierwszy od 14 lat i dopiero czwarty raz w historii gra w eliminacjach europejskich pucharów. Podobnie, jak w przypadku Śląska, pierwszy mecz IV rundy eliminacji odbyłby się w Polsce.

Gospodarzem pierwszego meczu byłaby również Legia Warszawa, która w przypadku awansu do IV rundy Ligi Konferencji zagra ze zwycięzcą pary Auda – Drita. Podopiecznych Goncalo Feio czekałby więc wyjazd albo na Łotwę, albo do Kosowa. Najpierw jednak trzeba przejść zawsze silne Brondby. Już za trzy dni Legia zmierzy się w Kopenhadze z wicemistrzami Danii. Jeśli Legia przejdzie aktualnego lidera duńskiej Superligi, wydaje się, że ma autostradę do fazy ligowej Ligi Konferencji.

FK Auda lub FC Drita potencjalnym rywalem Legii Warszawa 💥 Dobre losowanie 💪 🔴 Oglądaj losowanie NA ŻYWO ⤵️ pic.twitter.com/nhmIIBX6PG — Meczyki.pl (@Meczykipl) August 5, 2024

W fazie play-off eliminacji Ligi Konferencji wszystkie polskie kluby rozgrywałyby pierwsze mecze u siebie, z kolei w nadchodzącej III rundzie będą gospodarzami rewanżowych meczów. W czwartek 15 sierpnia o godzinie 18 Legia podejmie u siebie Brondby, a o godzinie 20:30 Wisła Kraków Spartaka Trnawę i Śląsk Wrocław St. Gallen.

Tydzień wcześniej na pierwszy ogień pójdzie Śląsk, który już w środę 7 sierpnia o godzinie 20:30 zmierzy się na wyjeździe z drużyną ze Szwajcarii. Równo dobę później Wisła Kraków zagra w Trnawie ze Spartakiem. Nieco wcześniej, o godzinie 19:00 w Kopenhadze wybrzmi pierwszy gwizdek w starciu Legii z Brondby.

fot. PressFocus