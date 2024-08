Newcastle United sięga po reprezentanta Anglii

Newcastle United planuje wydać spore pieniądze na wzmocnienie defensywy. Według, chociażby Luke’a Edwardsa z „The Telegraph” klub prowadzi zaawansowane negocjacje w sprawie transferu Marca Guehiego z Crystal Palace. Anglik miałby kosztować „Sroki” ponad 60 milionów euro. Guehi na ostatnim EURO 2024 był wyjściowym stoperem kadry Garetha Southgate’a.

Newcastle United w ostatnich latach wydaje spore pieniądze na transfery. Tylko chociażby w styczniu 2022 roku sprowadzeni zostali Kieran Trippier, Bruno Guimaraes, Chris Wood czy też Joe Willock. Wówczas na te zakupy wydano ponad 130 milionów euro. Rok później wydano ponad 180 milionów euro na transfery np. Alexandera Isaka, Anthonego Gordona czy też Svena Botmana. Te zakupy nie byłyby możliwe, dzięki przejęciu zespołu przez Arabskich inwestorów. W dniu 7 października 2021 roku ogłoszono przejęcie klubu Newcastle United przez konsorcjum inwestorów saudyjskich, złożonego głównie z Public Investment Fund (PIF) Arabii Saudyjskiej.

🤝 An investment group led by the Public Investment Fund, and also comprising PCP Capital Partners and RB Sports & Media, has completed the acquisition of 100% of Newcastle United Limited and Newcastle United Football Club Limited from St. James Holdings Limited.

Z kolei w trwającym letnim okienku na St. James Park przybyli już bramkarz Odysseas Vlachodimos oraz pomocnik Lewis Hall. Na tych piłkarzy wydano już prawie 60 milionów euro. Na tym się nie skończy. Według, chociażby Luke’a Edwardsa z „The Telegraph” klub prowadzi zaawansowane negocjacje w sprawie transferu Marca Guehiego z Crystal Palace.

Do niedawna jeszcze, ”Sroki” wydawały się być zdecydowane sięgnąć po Malicka Thiawa z AC Milanu. Klub z Mediolanu jednak podał dość zaporową cenę jak na formę swojego piłkarza (35-40 milionów euro).

Marc Guehi był w poprzednim sezonie jedną z najważniejszych postaci Crystal Palace. To dzięki m.in. dobrej postawie defensora zespół ten zajął 10. miejsce w poprzednim sezonie Premier League. Teraz wydaje się, że ta współpraca może się zakończyć.

Dobra gra nie tylko podczas kampanii ligowej, ale też na ostatnim EURO 2024 nie umknęła uwadze wielu klubów. 24-latek znalazł się na celowniku Manchesteru United i Newcastle United. „Sroki” są według wielu informacji bardzo bliskie zawarcia porozumienia odnośnie do transakcji wartej około 70 milionów euro. Luke Edwards z „The Telegraph” przekonuje, że oficjalne potwierdzenie transferu powinno nastąpić jeszcze przed końcem bieżącego tygodnia.

🚨⚪️⚫️ Negotiations underway for Marc Guehi to join Newcastle, as called by @LukeEdwardsTele.

He’s top of the list for Newcastle as new CB and talks are advancing on club and player side.

Crystal Palace want £65m for Guehi. pic.twitter.com/gl72bcvcpp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2024