Rumunia na ostatnim EURO 2024 dotarła do fazy 1/8 finału i była jednym z objawień turnieju. Po niemieckiej imprezie jednak funkcja trenera miała wakat. Niespodziewanie ogłoszono wielki powrót. Otóż z emerytury wraca do pracy sam Mircea Lucescu. Wielki przed laty trener Szachtara Donieck, który pracował także w Interze i Dynamie Kijów chciał nawet pracować za darmo, ale na to nie pozwala mu prawo. Jeżeli dotrwa z kadrą do 2026 i MŚ, będzie on miał 81 lat!

Rumunia: Wielki powrót Lucescu stał się faktem

Mircea Lucescu porzucił futbol i przeszedł na emeryturę pod koniec 2023 roku. Jak to jednak mówią – ”ciągnie wilka do lasu”. 38 lat po pierwszym epizodzie w tej roli zdecydował się wrócić do roli selekcjonera rodzimej kadry narodowej. Wtedy, Rumunia była krajem rządzonym przez dyktatora Ceauscescu, a dziś jest jednym z najmłodszych krajów Unii Europejskiej. Rumunia przy okazji czeka na występ na mistrzostwach świata od 1998 roku.

Lucescu: "Hungary's NT boss Rossi was the first to congratulate me. He was my player at Brescia 30 years go" pic.twitter.com/Gp5sEaEpBK — Emanuel Roşu (@Emishor) August 6, 2024

Na konferencji prasowej, legendarny trener powiedział: „Chciałem trenować za darmo, ale powiedzieli mi, że to niemożliwe. Okej, więc zapłaćcie mi tyle, co poprzednikowi. Teraz, zarabiam mniej w rok niż w jednym z miejsc zarabiałem w miesiąc. Nie obchodzą mnie pieniądze, chcę po prostu działać.”

Lucescu i jego historia

Jego donieckie dziedzictwo to 573 spotkania i 22 trofea w roli trenera pierwszej drużyny – to on był mianownikiem słowa Szachtar. Gdy utalentowani Brazylijczycy przybywali i odchodzili na Zachód, on ciągle tam był i notorycznie wygrywał, nawet jeśli poza Dynamem praktycznie nie miał żadnej konkurencji w kraju.

Rumuński szkoleniowiec ma syna Razvana, który z sukcesami prowadził choćby grecki PAOK Saloniki. Sam trener-weteran jest poliglotą. Poza ojczystym językiem, mówi po angielsku, portugalsku, hiszpańsku, włosku, francusku oraz rosyjsku. Można by rzec, że to także miało wpływ w zbudowaniu potęgi Szachtara, który jak wiadomo – przez lata uwielbiał sprowadzać zawodników z kraju kawy.

Lucescu ma aktualnie 79 lat – jeżeli uda mu się zakwalifikować i wystąpić na MŚ w USA, Meksyku oraz Kanadzie będzie w wieku 81 lat. Ma on w swoim CV poza Szachtarem Donieck także pracę w Serie A – Interze Mediolan, a także (dwukrotnie) w Brescii. Do tego Rumun trenował także Dynamie Kijów, Zenicie czy tureckich: Galatasarayu oraz Besiktasu.

Fot. PressFocus